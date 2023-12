La Primavera ha l’occasione di prendere il Como

Nella giornata odierna è in programma anche l’amichevole dell’Under 15, che alle 17 gioca in via Fano contro l’Imolese, mentre l’Under 11 gioca alle 15 al GiocaRE con lo Sporting Scandiano.

Domani. La giornata domenicale vede l’Under 17 di Daniele Orlandini di scena alle 14,30 al "Meloni" di Novellara contro i pari età del Sassuolo, con l’obiettivo di dare continuità al successo di sette giorni prima a Napoli.

Duplice sfida al Bologna, invece, per le formazioni Under 13: si comincia alle 11,15 nel capoluogo di regione con la formazione "A", mentre alle 15 la "B" ospita i felsinei sul sintetico del "Cimurri".

Alle 12,30 in via Agosti l’Under 9 gioca in amichevole con la Juventus, mentre alle 15 l’Under 12 gioca il Torneo Fair Play Elite sui campi del Santos.

Turno di riposo, infine, per l’Under 15.