La Reggiana vola: vittoria in rimonta sul Bari e zona playoff (momentanea)
Dopo la sosta ecco un altro successo, che dà seguito a quello del derby di Cesena; un 3-1 sul forte Bari che consolida il buon momento granata. Decisivi nella ripresa Bozzolan e Lambourde (e l’espulsione del pugliese Nikolaou)
Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Una ripresa dopo la sosta migliore di così era impossibile da immaginare: la Reggiana supera per 3-1 il forte Bari e centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Cesena, portandosi a 12 punti, momentaneamente addirittura al settimo posto a +6 sui playout (e, giusto per la cronaca, a -5 dal Modena capolista che gioca domani a Palermo).
La vittoria matura nella ripresa: il primo tempo si era chiuso 1-1. Vantaggio pugliese in bella girata di Moncini, e all’ultima azione prima della pausa ecco il gol di Tavsan col mancino a pareggiare i conti.
Nel secondo tempo il rosso a Nikolaou al 59’ cambia tutto (entrata su Girma, espulsione arrivata dopo revisione al Var), e la Reggiana al 70’ passa avanti col sinistro di Bozzolan sugli sviluppi di un corner. Undici minuti dopo il tris, sempre col sinistro, di Lambourde per il 3-1 definitivo.
Reggiana sulle ali dell’entusiasmo (arrivato anche l’esordio casalingo di Magnani): sabato si andrà a Monza, avversario altrettanto forte che oggi ha vinto 1-0 a Frosinone. Si giocherà alle ore 15.
Il tabellino
REGGIANA-BARI 3-1
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti (1’st Magnani), Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys (37’st Bertagnoli), Bozzolan (37’st Rover); Tavsan (31’st Lambourde), Portanova; Girma (15’st Novakovich). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Gondo, Basili, Tripaldelli, Mendicino. All.: Dionigi.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder (24’st Pagano), Darboe, Antonucci (16’st Burgio); Partipilo (16’st Dorval), Castrovilli (39’st Maggiore); Moncini (39’st Gytkjaer). A disp.: Pissardo, Kassama, Rao, Lopez, Mane, Mavraj, Cerri. All.: Caserta.
Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Pressato e Pascarella; IV ufficiale Angelillo; Var Serra, Avar Santoro).
Reti: Moncini (B) al 41’pt, Tavsan (R) al 48’pt, Bozzolan (R) al 25’st, Lambourde (R) al 36’st.
Note: spettatori 8846, per un incasso lordo di 106.675,62 euro. Ammoniti Papetti, Meroni, Marras, Charlys. Espulso al 14’st Nikolaou per grave fallo di gioco. Angoli: 3-1. Recuperi: 2’pt e 5’st.
