La Reggiana vola: vittoria in rimonta sul Bari e zona playoff (momentanea) Dopo la sosta ecco un altro successo, che dà seguito a quello del derby di Cesena; un 3-1 sul forte Bari che consolida il buon momento granata. Decisivi nella ripresa Bozzolan e Lambourde (e l’espulsione del pugliese Nikolaou)