La ricetta di Viali per portare a casa più punti: "Vorrei che avessimo la mentalità da... furto"

Cercate di capire quel che sto per dirvi: vorrei che la mia squadra imparasse ad avere la ‘mentalità da furto’. Per vincere fin qui abbiamo sempre dovuto fare delle prestazioni super, mentre non siamo quasi mai riusciti a fare punti quando non siamo stati brillanti. Nel complesso, credo che la Reggiana abbia portato a casa meno di quel che merita. Stiamo bene in campo, facciamo buone cose, ma adesso è il momento di ottimizzare.

Alla fine mancano 11 partite, la zona playout dista appena un punto: bisogna calarsi in trincea. Viali, ripartiamo dalle parole di Cigarini: "Non siamo ancora pronti a giocare gli scontri diretti" arrivate dopo il pareggio con la Carrarese: le condivide? "Ciga vuole spronare i compagni. È un po’ quello che dicevo: dobbiamo essere più cattivi e riuscire ad ottimizzare."

Com’è la situazione dell’infermeria? Lucchesi recupera? "Meroni si porta dietro un problemino da qualche partita, ma sono abbastanza tranquillo che possa farcela, per Lucchesi invece vediamo. Mi tengo ancora l’allenamento di domani (oggi, ndr) per capire bene, ma sta un po’ meglio".

Vergara e Portanova, nell’ultima gara, hanno reso poco rispetto al loro potenziale… Forse Girma schierato da ‘falso nueve’ gli ha tolto raggio d’azione? "In realtà è da qualche partita che non sono sui loro livelli. In generale, l’unica considerazione che possiamo fare è che noi da quella ‘pandemia’ (sette influenzati, ndr) concedetemi il temine, abbiamo dovuto gestire e non siamo mai riusciti a spingere al massimo. Invece sono molto felice di questa settimana: siamo tornati a regime e abbiamo spinto tanto".

Girma attaccante è quindi una soluzione che potrebbe riproporre? "La scelta era per trovare una scintilla nuova rispetto alle ultime partite in cui eravamo piatti, poi sono consapevole che dobbiamo riempire gli spazi in area in modo diverso".

Vido con 5 gol e 2 assist in 705 minuti è il miglior cannoniere granata eppure non è quasi mai partito dal primo minuto: lo considera più adatto a gara in corso oppure ci sono altre dinamiche? "Non sono uno che ‘battezza’ i giocatori e poi non cambia idea, ci sono state delle fasi in cui poteva essere il suo momento, ma poi ho fatto scelte diverse. Dovremo fare anche delle considerazioni più precise perché i numeri non mentono mai".

Dopo Catanzaro alloggerete a Vibo Valentia in attesa della sfida con il Cosenza. Stare tutti assieme in un momento così importante della stagione può darvi ancora più compattezza? "Sì, dobbiamo sfruttare questa esigenza logistica per creare quell’atmosfera di fine campionato in cui ogni palla diventa determinante. L’alchimia del gruppo è palese, ma è sicuramente un’opportunità per fare ancora uno step in più".

Il Catanzaro che squadra è? "Forte, con un giocatore come Iemmello che al di là dei gol che fa, li fa proprio giocare bene. È un regista offensivo. Giocano un 3-5-2 molto elastico, ma noi vogliamo giocarcela alla pari come sempre".