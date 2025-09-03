La rosa è molto profonda. Tante soluzioni per Dionigi

Una rosa profonda, con tante pedine duttili e diverse soluzioni per ogni casella dello scacchiere di Davide Dionigi: è questo il frutto del lavoro di Domenico Fracchiolla, che ha messo a segno ben 19 operazioni in entrata (di cui 13 di proprietà; solo 6 prestiti a cui si aggiunge quello di Stulac che era già presente), allestendo una rosa di 31 elementi. Sarà il campo a dare il responso sull’operato sul mercato, ma come struttura la rosa sembra ben assortita.

In porta si cambia: dopo un biennio con Bardi come certezza, quest’anno si punta sul giovane Motta e sull’interessante Saro, che a febbraio si è rotto il crociato e sta recuperando e potrebbe avere spazio. L’esperienza di Seculin a completare. Lo schema sarà il 3-4-2-1, al di là di possibili cambi in corso. Come perno centrale della difesa a 3 c’è capitan Rozzio: Dionigi ha dichiarato di vedere lui e Magnani con le stesse caratteristiche, quindi inizialmente potremmo vedere in campo solo uno dei due e poi man mano si vedrà come farli coesistere; Magnani può giocare anche a destra o sinistra, ma con caratteristiche meno propositive rispetto a quelle che richiede Dionigi in quel ruolo. Lì può giocare anche Papetti, che avrà tanto spazio a destra dove, da novembre, Sampirisi lotterà per riprendersi il posto. A destra c’è anche Libutti che da mesi ci sta giocando senza problemi. A sinistra i mancini Quaranta e Bonetti, tra esperienza e gioventù. I laterali: Dionigi vede Marras a sinistra, e alle spalle del ligure ecco Bozzolan e Tripaldelli, tutti mancini. Ci sarebbe anche Urso, ma è fuori dal progetto tecnico. A destra, oltre a Libutti, c’è Rover. Nel caso ’Libu’ serva dietro, e Rover dovesse avere problemi, il solito Marras potrebbe agire anche a destra. Poi le due pedine a centrocampo: Reinhart intoccabile, e poi uno tra Bertagnoli e Charlys. A disposizione anche la geometria di Stulac e la corsa di Vallarelli e Mendicino. Il giovane Maisterra a completare. Fondamentale la batteria dei sottopunta: nella trequarti le stelle sono Portanova e Girma, ma anche Tavsan. Poi Basili e il 18enne Contè. Davanti ora Gondo non si tocca, ma c’è l’importante innesto di Novakovich. Lambourde ha caratteristiche più mobili, e potrebbe agire anche dietro la punta. Cavaliere a completare. Ripercorriamo anche chi è partito tra cessioni, prestiti conclusi e contratti non rinnovati: Bardi, Sposito, Fiamozzi, Stramaccioni, Lucchesi, Sosa, Brekalo, Meroni, Nahounou, Kabashi, Kumi, Ignacchiti, Cigarini, Sersanti, Vergara, Vido, Varela, Destro e Pettinari. Poi ricordiamo Maggio in prestito al Crotone e Cavallini al Forlì.