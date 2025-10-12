La rosa vale già un milione e 200mila in più

Da un valore complessivo della rosa di 14,83 milioni a uno di 16,03. Un milione e 200 in più dopo appena sette giornate, figuriamoci, con questo andazzo, quale potrà essere l’incremento a fine stagione. Emerge questo dopo gli aggiornamenti dei valori di mercato del noto portale "Transfermarkt" (che ritocca i valori due-tre volte l’anno in base a ciò che accade) arrivati in settimana. Giusto specificare che non significa che le cifre riportate in questo sito siano per forza quelle che effettivamente ritroviamo nel calciomercato, ma sono sicuramente un riferimento interessante. È un bel segnale per la Reggiana: sembra un assist proprio per il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, che venerdì a Carlino Reggio ha confermato la filosofia della società granata, ovvero valorizzare giovani di proprietà per un calcio sostenibile. La copertina è tutta per Edoardo Motta, con un balzo clamoroso: il classe 2005 prelevato dalla Juventus vale ora 1 milione e 200mila euro, mentre prima il valore era di 300mila. Ben 900mila in più: cifra sicuramente destinata a salire, visto il talento che si ritrova e il fatto che ha grandi margini di miglioramento.

Un altro step importante lo ha fatto Simone Bonetti, facile da pronosticare. Il difensore mancino del 2004, infatti, solo pochi mesi fa era in D al Lentigione, e ora ha già giocato sei partite in B, di cui cinque da titolare (413’ totali). Bonetti da 50mila euro ora ha un valore di 400mila, ben 350mila in più. Un altro valore destinato a salire, perché è vero che stanno recuperando dall’infortunio i vari Rozzio, Sampirisi e soprattutto Quaranta (per il ruolo), ma il ragazzo sicuramente avrà altro spazio. Chiude il tris di grandi miglioramenti anche Andrea Bozzolan. Il laterale mancino, anche lui del 2004, è stato prelevato dal Milan quando aveva un valore di 50mila, e ora ne vale 250mila, ben 200mila in più. Per lui sei presenze da 251’ totali. A questi tre, vanno aggiunti i 50mila di Matteo Enza, classe 2007 che di fatto è il quarto portiere granata (prima non aveva un valore assegnato). Arriviamo, così, a un bilancio positivo di un milione e mezzo, al quale va tolto il calo (ovviamente comprensibile) di 300mila euro di Giangiacomo Magnani che passa da un milione e 800 a un milione e 500. I primi frutti dell’operazione "giovani di proprietà" stanno arrivando.