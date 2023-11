L’allenatore ha portato la squadra in ritiro: "Massima concentrazione, dovremo pedalare perché sarà una battaglia». Nesta: "Mi aspetto una Reggiana arrabbiata»

"Quella con l’Ascoli è una partita che conterà tantissimo in termini di classifica, ma anche per noi stessi: dobbiamo dare un segnale per capire quale direzione vogliamo prendere". La Reggiana è pronta a riprendere il cammino e Alessandro Nesta non si nasconde. È perfettamente consapevole che ripartire con il piede giusto, in uno scontro diretto, sarà fondamentale per affrontare con serenità i prossimi impegni.

Mister, fin qui la sua squadra ha avuto un rendimento tutto sommato positivo ma altalenante, può essere la gara della svolta? "La svolta si trova nella continuità e non nella partita singola, però è chiaro che mi aspetto una squadra arrabbiata e che vuole rifarsi dopo la sconfitta a Cosenza. Dovremo accendere lo stadio dimostrando coraggio sia nella fase difensiva che in quella offensiva: in quel modo il pubblico ci darà una spinta in più".

Nel frattempo avete cambiato preparatore atletico con Ceci che ha rilevato Bartali…

"Abbiamo cambiato metodologia, facciamo allenamenti più corti e più intensi alla ricerca di un po’ di brillantezza in più, senza nulla togliere a chi c’era prima. Anzi li ringraziamo, senza voler entrare in quello che deve restare tra di noi, dico solo che ognuno ogni giorno viene giudicato per quello che fa. A volte si cambia il direttore o l’allenatore, questa volta è stato cambiato il preparatore perché forse c’era bisogno di cambiarlo".

Deve invece continuare in questa direzione Marcandalli su cui sembra esserci l’attenzione del Milan: qualcuno le ha chiesto referenze sul suo ‘stopper’?

"I miei amici rossoneri non ci sono più (sorride, ndr) ma conosco comunque la nuova proprietà. So che lo guardano tante persone e tutti chiedono informazioni ma è normale: quando vedi un buon giocatore in crescita lo tieni d’occhio. Reggio grazie alla sua posizione e allo stadio è un crocevia del calcio, qui passano tutti e vengono a vedere le partite. I sogni non hanno limiti e spero abbia un grande futuro: dipende solo da lui".

Sulla panchina avversaria ci sarà Castori all’esordio e quindi avrete pochi punti di riferimento: che Ascoli si aspetta?

"Conosciamo l’allenatore e la sua filosofia di gioco, ci aspettiamo una squadra che verticalizza molto e che lavora sulle seconde palle. Dovremo pedalare, essere pronti a fare una partita di sacrificio, una gara da battaglia e fare le scelte giuste. Mi aspetto una gara dinamica e di grande attenzione. Visto che giochiamo alle 14 andremo in ritiro per trovare la massima concentrazione".

Francesco Pioppi