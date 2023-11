Lanini bocciato: partirà. Caccia a una seconda punta

Sei partite in un mese che si preannuncia senza tregua e poi si potrà chiedere aiuto al mercato di gennaio. È questa la prospettiva che attende la Reggiana che con la sfida interna di sabato con l’Ascoli inizierà un tour de force alla fine del quale si tireranno le somme su questa prima parte di stagione. Dopo il match con i marchigiani ci sarà il derby a Modena (sabato 2 dicembre alle 14), poi due gare al ‘Giglio’ col Brescia (domenica 10 alle 16,15) e la Samp (sabato 16 alle 14) e infine la doppietta a cavallo del Natale: sabato 23 alle 16,15 a Bolzano col Sudtirol e martedì 26 in casa col Catanzaro alle 12,30. Sei appuntamenti che ci diranno molto su questa squadra, sugli obbiettivi da perseguire da qui fino alla fine della stagione e anche in ottica mercato, perché – complici alcuni infortuni di troppo – è innegabile che la coperta di Nesta stia diventando sempre più corta in alcuni reparti. In attacco, per esempio, arriverà certamente qualcuno che possa dare una mano a Gondo che sta facendo gli straordinari. Goretti già da settimane è al lavoro per farsi trovare pronto e cercare di anticipare qualche operazione, in modo da bruciare sul tempo le (tante) rivali che potrebbero avere budget più corposi. Al momento il campo ha detto che Lanini non rientra più nei piani: nelle ultime sette partite di campionato in cui era a disposizione (con il Cosenza era ai box) è stato utilizzato solo nei 15 minuti finali della disfatta di Terni. In questo periodo Nesta gli aveva poi concesso la chance in Coppa Italia contro il Genoa che purtroppo non ha saputo sfruttare. Dopo un avvio in cui era tenuto in discreta considerazione (titolare contro Como, Parma e Cremonese) il tecnico ha fatto altre scelte nonostante gli infortuni di Vido e Vergara. La Reggiana è quindi alla ricerca di una seconda punta che possa attaccare la profondità e giocare al fianco di Gondo o del rientrante Pettinari. Una sorta di alter ego di Antiste, magari con caratteristiche leggermente diverse. In estate, per fare un esempio, era stato cercato Olivieri (ora al Venezia) ma è una pista che è stata definitivamente abbandonata anche se il giocatore sta trovando poco spazio. In primavera Vido potrà dare una mano, ma nel frattempo arriverà una punta.

Francesco Pioppi