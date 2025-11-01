Lasciare a casa l’euforia del derby . Solo tre tifosi presenti ad Avellino

Nella tana dei lupi d’Irpinia, cercando di non farsi sbranare. Dopo l’estasi per il successo nel derby con il Modena che ha proiettato la Reggiana in orbita playoff, l’impegno di oggi impone un rapido ritorno al suolo, con i piedi ben piantati nella terra del ‘Partenio’. Un po’ perché si gioca ad un orario insolito come le 12,30, quando abitualmente si inizia a pensare a cosa mangiare per pranzo – con buona pace dei ritmi biologici – e un po’ perché la mentalità granata dev’essere sempre la stessa, al di là di quel che dice l’ottima classifica. Compattezza, sacrificio e carattere. Ecco gli ingredienti che stanno facendo bella la squadra di Dionigi di fronte a tutta l’Italia del pallone. Se questo gruppo perde il focus e soprattutto l’umiltà, le partite sono finite ancor prima del fischio d’inizio. Come ormai succede da diverse settimane, gli infortuni condizioneranno le scelte e bisognerà fare di necessità virtù. Né Reinhart né Girma - che sembrava il più vicino al rientro - potranno dare una mano e toccherà più o meno agli stessi tirare la carretta. È probabile che il mister conceda inizialmente un po’ di riposo a Magnani, che solo martedì ha giocato una partita intera dal primo minuto e che dovrebbe partire dalla panchina e avere un impiego ‘part-time’. Al suo posto potrebbe rientrare Bonetti, con Libutti nuovamente a fare il braccetto di destra e Papetti in mezzo. Discorso simile a quello che riguarda Gondo che però, rispetto al compagno, ha giocato circa 25 minuti in meno e ha delle caratteristiche (come la capacità di allungare la squadra alleggerendo la pressione avversaria) che di certo non possiede il suo alter ego Novakovich. Ecco dunque che si va verso una staffetta, con l’ivoriano in pista dal primo minuto e il serbo-americano pronto a dargli il cambio dopo un tempo o poco più. In mezzo al campo ci saranno invece gli straordinari per Charlys e Bertagnoli, uno dei più performanti nel derby del Secchia. Idem dicasi per Marras, Portanova e Tavsan che si divideranno i compiti tra la trequarti e la corsia di destra. Massima attenzione all’Avellino di Raffaele Biancolino (foto), una neopromossa solo sulla ‘carta’ se si considerano la grande tradizione del club e anche gli investimenti fatti in estate, quando sono arrivati giocatori come Tutino e Biasci (oggi probabilmente titolare), ma anche come il difensore Simic o il trequartista Insigne. Al momento la fase offensiva sta funzionando (12 reti segnate), mentre è da registrare la retroguardia che ha già incassato 16 reti, compreso il ‘poker’ subito nella penultima giornata dallo Spezia. Un match pesantemente condizionato dall’espulsione di Palmiero che oggi riprenderà il proprio posto di play, dopo aver scontato la squalifica nel turno infrasettimanale (Pescara-Avellino 1-1, reti di Capellini e Simic). Com’è noto, dopo gli scontri avvenuti prima del derby col Modena, la trasferta è stata vietata ai residenti nella provincia di Reggio (consentita solo ai non residenti muniti di fidelity card). I tifosi granata che hanno acquistato il biglietto sono solo tre. Mancherà quindi il solito, massiccio, sostegno da parte dei gruppi organizzati ed è un vero peccato.

Il match di oggi sarà visibile gratuitamente su Dazn e senza bisogno di registrarsi alla piattaforma.