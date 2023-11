Le gare di ieri. Il Modena fa sul serio: espugnata Catanzaro. Pirotecnico 3-2 tra Cittadella e Brescia

La Serie B come di consueto è già scesa in campo ieri con sette sfide che hanno dato inizio alla dodicesima giornata.

Per la Reggiana, in ottica salvezza, il bilancio al momento è positivo visto che a parte la Sampdoria – vittoriosa sul Palermo grazie a una rete di Borini al 44’ – nessuna delle squadre sul fondo della classifica ha ottenuto la vittoria.

La Feralpi non è andata oltre l’1 a 1 a Cosenza (vantaggio di Venturi e pareggio di Butic per gli ospiti), l’Ascoli è uscito sconfitto dal San Nicola di Bari (rete di Sibilli all’80’) e anche la Ternana è stata superata a domicilio dal Venezia, trascinata da un gol Busio. Pareggio interno per il Pisa contro il Como che era passato in vantaggio con Cutrone al 12’ e ha poi rimediato grazie a Valoti, al 46’; Pirotecnico il 3 a 2 tra Cittadella e Brescia (autorete di Frare al 4’, pareggio di Carriero al 13, vantaggio di Vita del Cittadella al 32, pareggio di Bertagnoli al 69’ e gol vittoria di Maistrello a 9’ dalla fine). Vittoria pesantissima del Modena a Catanzaro. I canarini sono andati sotto al 19’ con Vandeputte, hanno pareggiato con l’ex granata Manconi al 27’ e poi esultato al 95’ con un gol di Bozhanaj. La dodicesima giornata si completerà poi con le tre sfide di oggi, tutte in programma alle 16,15.

Francesco Pioppi