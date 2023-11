Le news. A Lecco venduti 602 biglietti

Solo al termine dell’allenamento di questa mattina mister Nesta scioglierà le ultime riserve sulla formazione che domani alle 16,15 affronterà il Lecco.

Rispetto alla gara di Coppa Italia col Genoa torneranno sicuramente dal primo minuto Bardi, Rozzio, Bianco, Portanova e Gondo oltre ad Antiste, Marcandalli e Crnigoj.

Se sarà riuscito a recuperare come si spera, anche Szyminski sarà nell’undici di partenza così come lo stesso Cigarini, risparmiato al ‘Ferraris’ viste anche le non perfette condizioni di Kabashi, reduce da un attacco influenzale.

Nel frattempo continuano le prevendite: a ieri erano stati staccati 1265 tagliandi di cui 602 nel settore degli ospiti che avranno tempo solo fino alle 19 di stasera per procurarseli.

Il circuito di riferimento è ‘Vivaticket’, ma i biglietti potranno essere acquistati anche al Reggiana Store di via Piccard 16B oppure direttamente domani ai botteghini del ‘Città del Tricolore’ che saranno attivi a partire dalle 14,45 e fino alle 17.