Le news. Biglietti a ruba per Bolzano
Riprenderanno questa mattina al ‘Villa Granata’ training center gli allenamenti della Reggiana in vista della trasferta di sabato, in scaletta alle 15 a Bolzano contro il Sudtirol. Da verificare, oltre che le condizioni di Rozzio, ci saranno anche quelle di Marras, uscito anzitempo per un affaticamento muscolare. L’autore del gol del momentaneo 1 a 1 (primo centro con la maglia della Regia) alla fine della partita ha rassicurato lo staff medico facendo capire di essersi fermato in tempo evitando guai peggiori, ma è chiaro che solo una diagnosi precisa potrà dare certezze. La squadra si allenerà poi anche domani mattina, poi giovedì e venerdì pomeriggio con le ultime due sedute che saranno chiuse al pubblico.
Nel frattempo è già iniziata la prevendita per il prossimo match al ‘Druso’. Sono stati venduti 389 biglietti a ieri sera (in tutto 625 i posti disponibili nel settore ospiti) al prezzo di 17 euro ciascuno + diritti di prevendita. I tagliandi, in vendita sul sito di Vivaticket, nelle rivendite autorizzate sul territorio e al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16/B potranno essere acquistati solo fino alle 19 di venerdì.
f.p.
