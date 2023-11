Le news: domenica al giglio arriva il lecco. Kabashi torna a disposizione. Szyminski dovrebbe farcela

Kabashi sarà a disposizione, Szyminski dovrebbe farcela e qualche speranza c’è anche per Pettinari e Sampirisi. All’orizzonte inizia lentamente a tornare il sereno in casa granata. La Reggiana ieri mattina si è ritrovata per preparare la sfida interna di domenica con il Lecco e non mancano le buone notizie. Il centrocampista albanese si sta infatti ristabilendo dopo l’attacco febbrile dei giorni scorsi, mentre il difensore polacco – uscito precauzionalmente nella gara con la Feralpi dopo un ottimo primo tempo – sta smaltendo l’affaticamento all’adduttore destro. Se non ci saranno intoppi, entrambi potrebbero essere di nuovo a disposizione di mister Nesta. Più incerte invece le situazioni di Pettinari e Sampirisi, fermi ormai da un paio di settimane per contrattempi di natura muscolare, ma comunque in netto miglioramento. La partita di domenica sarà arbitrata da Tremolada della sezione di Monza assieme ai collaboratori Rocca e Catallo. Il ‘quarto uomo’ sarà Sacchi, mentre al Var ci saranno Valeri e Pagnotta come assistente. Nel frattempo continuano le prevendite: a ieri erano stati staccati 787 tagliandi di cui 423 nel settore ospiti. Il circuito di riferimento è ‘Vivaticket’, ma i biglietti potranno essere acquistati anche al Reggiana Store di via Piccard oppure il giorno della partita presso i botteghini che saranno attivi a partire dalle 14,45 e fino alle 17.