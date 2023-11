Le news. La Ternana pareggia in casa. Derby: biglietti in vendita Il quattordicesimo turno di Serie B si è concluso con il derby calabrese vinto dal Catanzaro per 2-0. La classifica sarà finalmente allineata con le due gare recuperate di domani. Per la gara di sabato a Modena sono disponibili 3300 tagliandi per i reggiani.