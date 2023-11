Le news. Lanini recupera. Sampirisi e Pajac in forse per l’Ascoli

Dopo la domenica di riposo, sono ripresi ieri mattina in via Agosti gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima sfida di sabato, quando alle 14 al ‘Giglio’ arriverà l’Ascoli di Castori. Il tecnico dei marchigiani esordirà proprio a Reggio e per l’occasione potrebbe apportare modifiche all’assetto tattico utilizzato fin qui. Tra le opzioni provate dall’ex trainer di Salernitana e Carpi c’è la difesa a tre, mentre tra i pali è pronto a riprendersi il posto da titolare Viviano. Nesta spera invece di poter contare, almeno per uno spezzone di partita, sui difensori Sampirisi e Pajac mentre è certo il ritorno di Lanini che ha smaltito i postumi di un pestone.

Oggi in campo con le nazionali anche Marcandalli (alle 14 con l’Under 20 contro il Portogallo al ‘Ricci’ di Sassuolo) e Bianco (alle 18,30 con l’Under 21 contro l’Irlanda a Cork). Entrambi i calciatori sono attesi a Reggio tra domani e giovedì.