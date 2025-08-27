Le news. Nuhu Shaibu in prestito al Pompei

Continuano gli allenamenti al Villa Granata training center in vista dell’anticipo di venerdì, quando alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà l’Empoli. I ragazzi di Dionigi, reduci dalla sconfitta a Palermo sabato sera, hanno ripreso subito un aereo e domenica notte erano già in città. I granata si alleneranno sia oggi che domani al mattino, ma le sedute saranno rigorosamente a porte chiuse. Bisognerà poi capire se capitan Rozzio potrà essere disponibile dal primo minuto o a gara in corso (com’è successo al ‘Barbera’).

Nel frattempo prosegue la prevendita per il match contro i toscani. I tagliandi possono essere acquistati su ‘Vivaticket’ (online oppure nei punti vendita autorizzati) e ovviamente al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B che sarà aperto dal lunedì al venerdì (10-13,30 e 15-19) oppure al sabato 10-14. Botteghini dello stadio aperti venerdì dalle 19 alle 21,15. A ieri sera erano stati venduti 317 biglietti, di cui 57 nel settore ospiti.

Nel frattempo è ufficiale l’uscita di Shaibu: il centrocampista classe 2004 è stato ceduto in prestito al Pompei (Serie D).