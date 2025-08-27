Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Reggiana
  4. Le news. Nuhu Shaibu in prestito al Pompei

Le news. Nuhu Shaibu in prestito al Pompei

Dopo tanta Primavera il nigeriano va a giocare in D. Match con l’Empoli: venduti. poco più di 300 biglietti. .

di FRANCESCO PIOPPI
27 agosto 2025
Nuhu Shaibu, classe 2004, non è mai riuscito a debuttare in prima squadra

Nuhu Shaibu, classe 2004, non è mai riuscito a debuttare in prima squadra

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Continuano gli allenamenti al Villa Granata training center in vista dell’anticipo di venerdì, quando alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà l’Empoli. I ragazzi di Dionigi, reduci dalla sconfitta a Palermo sabato sera, hanno ripreso subito un aereo e domenica notte erano già in città. I granata si alleneranno sia oggi che domani al mattino, ma le sedute saranno rigorosamente a porte chiuse. Bisognerà poi capire se capitan Rozzio potrà essere disponibile dal primo minuto o a gara in corso (com’è successo al ‘Barbera’).

Nel frattempo prosegue la prevendita per il match contro i toscani. I tagliandi possono essere acquistati su ‘Vivaticket’ (online oppure nei punti vendita autorizzati) e ovviamente al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B che sarà aperto dal lunedì al venerdì (10-13,30 e 15-19) oppure al sabato 10-14. Botteghini dello stadio aperti venerdì dalle 19 alle 21,15. A ieri sera erano stati venduti 317 biglietti, di cui 57 nel settore ospiti.

Nel frattempo è ufficiale l’uscita di Shaibu: il centrocampista classe 2004 è stato ceduto in prestito al Pompei (Serie D).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su