Le news. Sedute a porte chiuse. Rozzio con l’Empoli ancora in panca?

Operazione recupero difensori: è il reparto con meno alternative al momento e, al di là della forza degli attaccanti del Palermo, è per questo motivo che è stata pagata oltremisura la differenza in chili e centimetri. Bonetti si è mosso abbastanza bene ma rimane un esordiente in B, col doppio salto fatto dopo la Serie D dell’anno scorso. Papetti è pur sempre un nuovo innesto e forse è meglio a destra che da perno centrale, e Libutti lo conosciamo molto bene: è preciso e duttile ma concede tanto nel gioco aereo. In panchina, allora, ecco Rozzio, Meroni e anche il "nuovo" Quaranta, al di là del lungodegente Sampirisi che potremmo rivedere tra oltre 50 giorni. Meroni non è sceso in campo a Palermo e Rozzio ha giocato solo 17 minuti.

La squadra ieri mattina ha ripreso gli allenamenti, e da oggi proseguirà sempre a porte chiuse fino alla gara di venerdì in casa (ore 20.30) con l’Empoli (aperte le prevendite tramite i soliti canali, Vivaticket, punti di rivendita e Reggiana Official Store).

Sedute di allenamento preziose per il capitano e gli altri, ma va ricordato che dopo la gara di venerdì ci sarà la sosta nazionali, e la ripresa avverrà sabato 13 settembre a Castellammare di Stabia. Ha senso quindi forzare dal primo minuto Rozzio? Difficile, quindi è più probabile immaginarsi ancora Libutti, Papetti e Bonetti nella retroguardia a tre, con magari più minutaggio soprattutto per Rozzio nella ripresa. Nel mirino il "vero" inizio di campionato con la Juve Stabia al rientro dalla sosta.

Prosegue anche la campagna abbonamenti, con al cifra ufficiale che al momento conta 5651 tessere sottoscritte (comprese quelle degli sponsor).

Giuseppe Marotta