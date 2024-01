Le news. Si lavora sodo aspettando il Como

+Sono ripresi ieri pomeriggio al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida che sabato, a partire dalle 14, vedrà i granata impegnati contro il Como in quella che sarà la prima partita casalinga di questo 2024. Il programma settimanale proseguirà oggi e domani con sedute mattutine e con mister Nesta che dovrà in parte ridisegnare la mediana visto che Bianco, ammonito a Pisa, dovrà fermarsi un turno per squalifica essendosi preso il 10° giallo stagionale. Possibile quindi l’esordio del centrocampista italo-argentino Reinhart, già in panchina a Pisa, o il coinvolgimento di Cigarini in coppia con Kabashi, un tandem collaudato nella scorsa Serie C. Pienamente ristabilito Girma che in Toscana era rimasto ai box per un problema gastrointestinale, mentre sulla fascia mancina rientrerà Pieragnolo che ha scontato la squalifica.

Prevendita Como. Ieri 436 biglietti venduti, di cui 298 nel settore ospiti.