Le news. Stamane la ripresa. Da verificare come sta Bozzolan

Dopo il giorno di riposo di ieri, la squadra tornerà questa mattina agli ordini di Davide Dionigi per preparare il prossimo appuntamento. Non c’è troppo tempo, infatti: venerdì c’è già la seconda giornata. Primo turno casalingo alle 20,30 contro l’Empoli, già incontrato in Coppa Italia a Ferragosto (1-1 nei 90 minuti, poi sconfitta ai rigori). I toscani hanno esordito bene battendo 3-1 il neopromosso Padova. Ha aperto le marcature il forte Shpendi, poi pari biancoscudato di Bortolussi. Al 28’ un episodio che interessa anche la Reggiana: proprio Shpendi esce per infortunio, e difficilmente recupererà per venerdì. Al suo posto, però, il giovane 18enne ucraino Popov ha addirittura segnato la doppietta decisiva.

La Reggiana lavorerà per portare avanti la condizione di altri giocatori, anche se è difficile ipotizzare, per esempio, un impiego dal primo minuto di Rozzio che a Palermo ha giocato solo 17 minuti: inutile forzare troppo considerando che dopo ci sarà la sosta nazionali, con ripresa sabato 13 settembre a Castellammare di Stabia, e questo periodo sì che sarà fondamentale per far raggiungere a tutti la miglior condizione possibile. Da capire, almeno, come starà Bozzolan dopo il virus, per il resto non si preannunciano troppi cambi.

Nelle prossime ore apriranno le prevendite per l’Empoli e nel mentre prosegue la campagna abbonamenti: 4970 l’ultimo dato ufficiale.

Giuseppe Marotta