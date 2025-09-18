Le news. Stulac out per 15 giorni. Quaranta in forse

Le Reggiana non potrà contare su Leo Stulac per (almeno) un paio di settimane. Il centrocampista sloveno si è infatti fermato per un’infiammazione tendinea e dovrà alternare riposo e terapie prima di riprendere ad allenarsi con il resto del gruppo. Non ci sarà quindi né alla prossima contro il Catanzaro, né in quella successiva contro il Sudtirol (sabato 27 settembre) e quasi certamente anche il 30, quando al ‘Città del Tricolore’ arriverà lo Spezia.

Per la sfida contro i calabresi è a forte rischio anche la presenza di Danilo Quaranta. Il difensore mancino classe ’97 era uscito sul finire della gara di sabato a Castellammare di Stabia per un problema alla coscia sinistra. L’ematoma è ancora molto diffuso e, al momento, impedisce di stilare i tempi di recupero precisi. È comunque molto complicato immaginare che possa farcela già per il prossimo impegno. Al suo posto dovrebbe quindi essere impiegato Simone Bonetti, altro difensore di piede sinistro, oppure Lorenzo Libutti che l’anno scorso ha spesso giocato da quella parte nonostante sia destro. Ieri ‘Libu’ ha anche compiuto 28 anni ed è stato celebrato sui social granata, ricevendo centinaia di messaggi d’affetto da parte dei tifosi.

Prevendita. A ieri sera per Reggiana-Catanzaro erano stati venduti 1290 biglietti, di cui 861 nel settore ospiti.