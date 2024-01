Le pagelle. Bardi è diventato San Francesco da Livorno. Marcandalli, peccato per l’errore sul gol

BARDI 7,5. Resta impresso soprattutto il miracolo su Bonfanti all’85’, ma in quel momento il ‘contaparate’ di San Francesco da Livorno conta già tre interventi fondamentali: su D’Alessandro al 57’, su Calabresi subito dopo e su Estevez al 65’. Come all’andata i fischi dei pisani lo esaltano e lui stravince il derby personale.

SAMPIRISI 6. La palla stupenda che innesca il gol del vantaggio di Melegoni, ma anche l’ingenuo e plateale tocco di mano che regala il rigore del pari agli avversari e qualche brivido di troppo.

ROMAGNA 6. Meno pulito e reattivo del solito, ma non si disunisce quasi mai e alla fine torna al comando delle operazioni. MARCANDALLI 6. Fino al gol del pareggio di Bonfanti è praticamente il migliore in campo perché vince ogni duello in qualsiasi zona del campo. Quel giro a vuoto, propiziato anche da una gran lettura dell’eterno Torregrossa, pesa però inevitabilmente sul giudizio finale.

PORTANOVA 5,5. Al 27’ sfiora il gol con un pallonetto che finisce alto di un soffio dopo un assist magistrale di Bianco. Prima e dopo quell’episodio però combina veramente poco pur dandosi da fare (dal 29’ st Libutti 6: messo dentro per arginare D’Alessandro non sfigura).

KABASHI 6,5. Partita di grande generosità da parte del ‘re del rock’ che con il suo mancino manda in tilt anche Nicolas in più di un’occasione. Spende il giallo al momento giusto.

BIANCO 6,5. Meno preciso del solito anche se il cioccolatino che offre a Portanova al 27’ sarebbe delizioso. Per il resto, recupera palloni e metri come da copione. Ammonito, salterà la prossima sfida col Como (dal 29’ st Varela 6: entra con lo spirito giusto, offrendo un paio di ‘sgasate’ delle sue e dandosi da fare).

FIAMOZZI 6. Nel primo tempo presidia la sua zona con autorevolezza, nel secondo va più in difficoltà come del resto tutta la squadra. Partita diligente.

ANTISTE 6,5. Il suo quarto gol in campionato è facile facile: un colpo di testa a un metro dalla linea di porta dopo una dormita colossale della retroguardia toscana. Lui però ha il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e si sacrifica parecchio anche per la squadra (dal 29’ st Crnigoj 6: si mette in mezzo per dare una mano a resistere al forcing finale degli avversari).

MELEGONI 7. Titolare a sorpresa al posto di Girma, colpito da un attacco gastrointestinale, sigla il suo primo gol in maglia granata sparando la palla nel ‘sette’ al termine di una bella ripartenza. Se saprà confermarsi la Reggiana potrebbe avere già in casa il rinforzo più importante del mercato di gennaio.

GONDO 6. Si fa il mazzo come unico riferimento ‘vero’ in attacco e lotta fino all’ultimo secondo. Gli annullano un gol (sarebbe stato il quinto in campionato) per un tocco di mano che definire dubbio è poco.

Francesco Pioppi