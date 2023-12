Le paGELLE. Bardi miracoloso, Antiste l’unico che punge. Da Riva inguardabile. Girma, dove sei finito?

BARDI 7,5. Nulla di nuovo sotto il sole. Ancora una volta è il miglior granata. Cinque-sei parate non banali, due degne di menzione: al 22’ mura Falcinelli, al 32’ vola su Manconi. Nell’ultimo corner sale per imitare Provedel: niente da fare.

SAMPIRISI 5,5. Ritorna titolare dopo quasi due mesi (era il 7 ottobre col Bari). Si vede che non è al top: lo si vede quando Bianco prende il giallo perché il numero 31 lascia una voragine. Al 34’ della ripresa di sinistro sfiora il pari: miracoloso Seculin (dal 45’st Fiamozzi S.V.).

ROZZIO 5. Il buongiorno si vede dal mattino, si dice. Ecco, 38 secondi e Manconi segna: il capitano, stavolta, delude e lascia voragini nel mezzo. I gialli sembrano in trenta.

MARCANDALLI 5. Di positivo c’è il salvataggio nel secondo tempo sulla linea di porta sguarnita (tiro di Magnino che però era indirizzato fuori). Nell’occasione di Sampirisi è lui a rimetterla dentro di testa, ma prima di tutto è un difensore: quanta fatica ieri, mai in partita.

PIERAGNOLO 6,5. Vero, ingenuo il rosso su Ponsi al 95’: salterà il Brescia; era meglio prendere il terzo gol. Però nei 94’ precedenti è fra i più propositivi, vedi il bel cross vincente per Antiste.

PORTANOVA 5. Il corner per la traversa di Antiste al 2’ del secondo tempo è suo. Paradossalmente meglio nel pessimo primo tempo di squadra che nella ripresa. Beccatissimo dal pubblico, nelle ultime uscite è in calo (dal 37’st Lanini S.V.).

DA RIVA 4,5. Prima da titolare in campionato: troppo molle per il ruolo che ricopre. Nel primo tempo la Reggiana è in balìa delle ondate modenesi e lui affonda (dal 1’st Crnigoj 5: Quando vedremo il vero Crnigoj? Anche ieri andava al rallentatore e spreca un’occasione con un tiraccio alle stelle).

BIANCO 6. Uno dei pochissimi a salvarsi. Gioca una infinità di palloni. Sua l’apertura per Pieragnolo nel gol di Antiste. Settima ammonizione: troppe.

GIRMA 4,5. Innamorato del pallone. Non una novità, ma quando a questo abbina imprecisione costante nelle scelte, diventa poco utile. Rallenta la manovra offensiva e perde anche un contrasto da cui nascerà il 2-1 di Bozhanaj (dal 27’st Varela 5,5: un paio di scatti per portare a casa qualcosa, ma non incide).

MELEGONI 5. Simile a Girma. Impreciso, spesso i tocchi (che siano cross o passaggi corti) sono fuori misura. La prima da titolare in questa B è da dimenticare.

ANTISTE 7. Gli viene chiesto di fare reparto da solo e anche prima del gol è l’unico che crea qualcosa. Prende la traversa di testa a inizio ripresa: 3’ dopo segna un bel gol proprio con un’incornata (dal 45’st Pettinari S.V).