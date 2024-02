LE PAGELLE. Cigarini direttore d’orchestra, Blanco dà sprint. Pettinari, che errore! Gondo entra ma non incide

BARDI 6. Stranamente inoperoso per quasi tutta la gara. Fino al gol: Odogwu (nel Valestra al Torneo della Montagna del 2017…) e la deviazione di Marcandalli lo spiazzano, prima aveva parato su Casiraghi da due passi. Poi tuffo per i fotografi su Cagnano. SAMPIRISI 6. Nulla fuori dall’ordinario, ma è importante quando riesce con la stessa giocata sia a chiudere gli avversari, sia a riproporre l’azione. SZYMINSKI 5,5. Nel gol è un po’ in ritardo. Unica sbavatura in una partita tranquilla: poca roba ieri l’avversario.

MARCANDALLI 5. Respinta di testa errata che rivitalizza un’azione morta del Sudtirol e poi spiazza Bardi deviando il tiro di Odogwu in porta. Peccato, perché fino a quel momento era andato bene.

FIAMOZZI 6. ’Pesca’ Blanco che poi la mette in area nel gol di Pieragnolo. Non si è rivisto il Fiamozzi sprint di Brescia, ma la sufficienza la porta a casa.

CIGARINI 6,5. La gran palla per Portanova-palo (20’) è roba da ’Ciga’. Ritornato dal 1’ un mese dopo (l’ultima col Como il 20 gennaio), il direttore d’orchestra regala geometrie e reclama spazio (29’st Kabashi 6: chiede la palla e a volte la ottiene smistandola sull’esterno, ma entra quando i compagni calano).

BIANCO 6,5. A volte sembra dire a Cigarini ’stai pure lì che ci penso io’ e corre ovunque. Manca, però, di un po’ di lucidità negli ultimi metri.

PIERAGNOLO 7. Calma surreale quando al 39’ smorza per Bardi con spalla-petto un cross di Davi. Impressionante la corsa dal 1’ al 90’: una di queste viene premiata col 3° gol in campionato. Termina con la spia della riserva, ma lui la ignora. PORTANOVA 5,5. Segnali di vita quando trova un palo (con deviazione di Cagnano) da mangiarsi le mani. Poco dopo non bene quando se la allunga troppo lanciato da Pettinari. Non è ancora lui (15’st Blanco 6,5: parte fortissimo e la crossa per Girma nel gol. Ha qualità e voglia).

GIRMA 6. La sensazione è la stessa: con lui in campo, anche non al 100%, la Reggiana è più pericolosa. Sbuccia la palla di Blanco e fa un assist involontario a Pieragnolo. Gli spunti li ha: è frenato da una condizione non ottimale e non sempre incide come vorrebbe (29’st Melegoni 5: ci mette poca determinazione e non si accende mai).

PETTINARI 5,5. Ingenerosa l’insufficienza a livello di prestazione, ma nel calcio gli episodi contano e in avvio di ripresa mastica un pallone che doveva invece spaccare la porta (Poluzzi era mal posizionato dopo una respinta su un cross di Pieragnolo). Bello il tacco per Portanova nel primo tempo: la pulizia tecnica c’è (15’st Gondo 5,5: pochi palloni giocabili, si perde tra le maglie degli altoatesini).

Giuseppe Marotta