Le pagelle. Girma, non solo classe ma anche sacrificio. Marras piccolo gigante. Novakovich bocciato

MOTTA 6,5. Al 10’ è rapido a scendere dicendo di no a Shpendi e sul gol di Ciervo non può nulla (spiazzato dalla deviazione). Al 57’ è super su Berti e prima para su Shpendi: c’era, però, fuorigioco di Bastoni. LIBUTTI 6,5. Due sbavature: quando Shpendi gli scappa al 10’ (Motta lo salva) e sull’imbucata per Olivieri che si mangerà il 2-2. Per il resto, soprattutto nel forcing finale dei romagnoli, è un gigante in mezzo ad avversari tutti più ’grandi’ di lui.

PAPETTI 6,5. Shpendi non dà riferimenti. Lotta, con le buone e con le cattive, e anche se non è un colosso si fa rispettare. Con l’ingresso di Magnani passa a destra e fa solo un errore: concede all’albanese un tiro insidioso.

BONETTI 5,5. Prende un giallo evitabile. Da quel lato, in generale, Ciervo mette spesso in difficoltà lui e Bozzolan. Prende un po’ le misure, ma l’ammonizione pesa e Dionigi lo toglie (dal 1’st Magnani 6,5: l’esordio nel giorno del 30° compleanno. Si piazza al centro della difesa e fa sentire subito centimetri ed esperienza).

MARRAS 7,5. Il gol dell’1-0 è (quasi) tutto suo. Sradica palla ad Adamo, riparte spaccando in due il Cesena, apre per Girma, riceve in area e arma con un gran tocco il mancino di Tavsan. Sfinito, chiede il cambio per il ’solito’ polpaccio (dal 36’st Tripaldelli sv).

REINHART 6,5. L’argentino è fondamentale. Al 7’ salta mezzo Cesena, peccato per il sinistro molle. Tanta quantità, buona qualità: deve limitare le imprecisioni che, lì davanti la difesa, rischi di pagare il doppio… (dal 36’st Mendicino sv).

CHARLYS 6,5. Il partner più affidabile di Reinhart. Senso della posizione, quando si va in trincea svetta nel gioco aereo.

BOZZOLAN 6. Concede troppi metri a Ciervo nel gol. Poi trova equilibrio e finisce un po’ in crescendo.

TAVSAN 7,5. L’ex di turno nato nella terra di Van Gogh dipinge un capolavoro. Prima il gol del pari con un preciso mancino, poi il tacco illuminante per Girma che servirà Portanova per il raddoppio (dal 19’st Bertagnoli 6: scherma tutto il possibile).

PORTANOVA 7. Solita "garra" infinita, condita dal gol vittoria. Già 3 reti in 7 presenze.

GIRMA 7,5. Quando sta così determina le partite. Nel primo gol è lucido nel servire Marras e nel secondo l’assist per Portanova con l’esterno sinistro è di qualità. Tanto lavoro in fase di non possesso: così sì che ci siamo (dal 29’st Novakovich 5,5: l’appoggio sbagliato, che darà il via all’occasione clamorosa di Olivieri, poteva costare carissimo).

Giuseppe Marotta