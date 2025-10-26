Le pagelle. Lambourde: gara scialba . Rover non ne azzecca una

MOTTA 7. Bersagliato per tutto il primo tempo. Si distende bene su Colombo e Keita e guizza sul destro di Colombo. Complicato fare di più sui tre gol subiti.

LIBUTTI 5,5. Keita e Dany Mota lo costringono talvolta all’affanno. Torna all’antico ruolo di laterale destro nella ripresa, con l’ingresso di Magnani.

PAPETTI 5,5. Cerca di opporsi da ultimo baluardo, con alterne fortune, alle ondate in area dei brianzoli, ma è impresa davvero ardua. BONETTI 5,5. Nel giorno del ventunesimo compleanno, si regala la settima gara da titolare. Come tutta la Reggiana è costretto ad adeguarsi alla difficile giornata.

ROVER 4,5. Pennella dalla destra il cross per il gol di Novakovich. Ma pesano come macigni sulla incerottata Reggiana, i due errori maiuscoli sulla prima e sulla terza rete dei brianzoli (12’ st Magnani 6. Altri minuti nelle gambe, quando il Monza ha già decisamente rallentato).

PORTANOVA 5,5. Intelligente la gestione di alcuni palloni nella prima frazione, alla lunga però si adegua al grigiore generale e non lascia più il segno (26’ st Gondo S.V. Di nuovo in campo dopo l’infortunio). MENDICINO 5,5. Seconda partita da titolare. Si abbassa a protezione della difesa e per cercare qualche geometria ma la maggior qualità degli avversari rende tutto difficile. Poco convinto nel contrastare Izzo in area sul secondo vantaggio del Monza (18’ st Charlys 6. Si adegua al clima da gara ampliamente compromessa, senza macchie).

BERTAGNOLI 5,5. Rientra nell’undici dopo quasi un mese (Sudtirol). Recupera il pallone sull’azione che porta al temporaneo pareggio. Instancabile nel rincorrere gli avversari, latita ancora nella partecipazione alla manovra di squadra. MARRAS 5,5. Ritorno amaro in fascia sinistra. Entra in ritardo su Colpani e con il giallo sulle spalle (e il derby in vista), resta negli spogliatoi dopo l’intervallo (1’ st Bozzolan 5,5. Prova qualche scorribanda, con Birindelli di fronte però è davvero dura…). LAMBOURDE 5. Prima gara dall’inizio per l’attaccante francese, sull’entusiasmo della rete della settimana scorsa. Innescato poco e male, resta nell’ombra e Izzo sul 2-1 lo sorprende alle spalle (12’ st Tavsan 5,5. Un paio di cross e poco più). NOVAKOVICH 6,5. Quinto cambio di giornata rispetto al match col Bari. Puntuale di testa quando sigla il primo centro in granata, impegna Thiam anche nel finale di gara. Insomma il suo lo fa.

Matteo Genovesi