Le pagelle. Magnani detta legge. Sorpresa Bertagnoli

MOTTA 6. Buona amministrazione in diversi cross bloccati con personalità. Che brivido al 39’ quando per poco regala palla a Mendes che non aggancia un passaggio errato…

PAPETTI 7. Questa è la sua posizione, sulla destra è tutt’altra storia. Sicuro, puntuale, preciso, battagliero. Provvidenziale quando mura in piena area un tiro pericoloso al 72’.

MAGNANI 7,5. Prima da titolare. Per fare i puntigliosi diciamo che è appena in ritardo in due situazioni, concedendo due punizioni scomode (normale vista la sua recente storia atletica), ma poi detta totalmente legge e "gasa" il pubblico quando nella sofferenza finale spazza ogni cosa sulla Luna.

LIBUTTI 6.5. Altro giro, altro ruolo, stavolta sulla sinistra. Non manca qualche difficoltà contro la fisicità dell’avversario di turno, ma alla fine della gara tiri una riga e vedi che l’apporto è più che sufficiente.

MARRAS 6. A destra è il suo ruolo preferito, ma ieri tra alti e bassi. Rimane indispensabile per la squadra perchè corre e corre, ma stavolta non è sempre lucido. Vedi qualche tackle di troppo, vedi quando scivola al 55’ su una buona ripartenza o quando perde un contrasto, con Gliozzi che poi tirerà (dal 40’st Bonetti SV).

CHARLYS 7. Il manifesto è a metà ripresa quando strappa palla e riparte innescando Novakovich. Tatticamente eccellente.

BERTAGNOLI 7. Per distacco (molto ampio) la migliore prova da quando è granata. Corre più di tutti, e si vede anche nelle incursioni come quando (37’) strappa e innesca Gondo che è impreciso. Fondamentale la scivolata a chiudere Defrel.

BOZZOLAN 7,5. Classe 2004. Entra nella storia dei derby del Secchia con un bellissimo sinistro al volo. Sta crescendo anche in fase difensiva. Occhio al ragazzo...

TAVSAN 6. Un po’ il "solito". Sprazzi di classe nei contropiedi ben orchestrati, ma si vede poco visto che è una partita di sacrificio per i suoi. Entra nel gol decisivo: la punizione che poi finirà a Bozzolan la calcia lui (34’st Vallarelli SV).

PORTANOVA 6.5. Talmente duttile che a ogni gara deve scegliere il vestito da fantasista o quello da recupera palloni. Ieri ecco il secondo. Sostanza e fisicità utili alla causa (dal 40’st Lambourde SV).

GONDO 6. Rieccolo titolare dopo un mese. Nella "sua" gara, visti i precedenti, si rivede la sua generosità che mancava a questa squadra. Alcuni buoni spunti, come il tunnel che poi innescherà Marras che scivola, altri un po’ più imprecisi, come quando appoggia male e il Modena riparte con un pericoloso tiro di Gliozzi (dal 26’st Novakovich 5,5: che peccato al 73’. Fa tutto bene, ma il destro in piena area va alto).

Giuseppe Marotta