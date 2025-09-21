Le pagelle. Marras, primo gol granata e prova maiuscola. Tavsan non ingrana, continua la favola di Bonetti

MOTTA 6,5. Una sola parata ma difficile, decisiva, sulla girata ravvicinata di Favasuli. La punizione di Cisse invece è imprendibile. Anche ieri ha dato sicurezza al reparto.

PAPETTI 6,5. Da braccetto di destra rende di più, ma l’infortunio di Rozzio lo costringe a spostarsi al centro per guidare la difesa. Lo fa con disinvoltura e mestiere. È un 2002 e ha margini di crescita.

ROZZIO s.v. Il tempo di disinnescare un pericolo creato da Cisse e mettere la palla in angolo, poi si accascia e abbandona. Problema al polpaccio sinistro, tempi di recupero ancora da decifrare, ma adesso Magnani dovrà velocizzare i tempi di inserimento (dal 13’ s.t. Libutti 6: entra per fare il braccetto di destra: tiene bene la posizione, si sgancia una sola volta e mette un bel cross).

BONETTI 6,5. Dopo l’esordio da titolare al ‘Barbera’, Dionigi gli offre la chance dal primo minuto davanti al proprio pubblico e lui la coglie al volo. Provvidenziale in spaccata su Iemmello al 67’. Non trema mai. Continua la favola del ragazzo di Campagnola che fino all’anno scorso era in D.

ROVER 6. Gara di grande applicazione, quasi da terzino. Corre tanto e finisce in crescendo. L’impressione è che stia finalmente arrivando la condizione fisica giusta.

REINHART 6. Primo tempo opaco, nella ripresa cresce assieme al resto della squadra. E non è un caso.

BERTAGNOLI 5,5. L’impegno non manca mai, ma in Serie B, nel suo ruolo, serve più qualità. Svirgola un paio di palloni che in questa categoria non possono essere gestiti così. MARRAS 7. Moto perpetuo in entrambi le fasi, impreziosisce il lavoro con una staffilata di controbalzo all’angolino. Prima rete in maglia granata: meritatissima. Esce per un affaticamento, speriamo non sia nulla di grave (dal 18’ s.t. Bozzolan 6,5: entra alla grande e pennella il cross per la rete di Lambourde).

TAVSAN 5. Dionigi gli dà ancora fiducia dal primo minuto, ma lui non ingrana. Troppi errori nel controllo e una sola volata degna di nota (dal 18’ s.t. Lambourde 6,5: inizia perdendo tre-quattro palloni di fila, poi si riscatta spedendo in gol (all’esordio) il cioccolatino di Bozzolan.

PORTANOVA 6,5. Non graffia in zona gol, ma corre per due e fa da raccordo tra centrocampo e attacco con una generosità non banale per uno della sua tecnica (dal 34’ s.t. Charlys s.v.)

GONDO 5,5. Per l’abnegazione con cui difende palla e fa salire la squadra meriterebbe la sufficienza, ma la deviazione con cui propizia il primo gol del Catanzaro è davvero troppo goffa (dal 34’ s.t. Novakovich s.v. Bravo a crearsi un paio di occasioni, ma fallisce il tap-in dopo la conclusione di Lambourde respinta da Pigliacelli).

Francesco Pioppi