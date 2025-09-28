Le pagelle. Motta sbaglia sul terzo gol, Papetti disastroso. Da Girma una sola scintilla. Portanova c’è

MOTTA 5.5. Vero, sbaglia sul 3-0 e quando lo fa il portiere vuol dire gol subito, ma poi fa una buona parata su Molina, al 66’. Per il resto non ha responsabilità: i compagni non riescono ad arginare Odogwu e compagni.

LIBUTTI 5.5. Molto propositivo in avanti nel primo tempo: apprezzabile in una giornata così povera di tutto. Certo, dietro balla anche lui, ma è il meno peggio, per quel che può fare.

PAPETTI 4.5. Portato a spasso da Odowgu. Fisicità prorompente che lo sovrasta.

BONETTI 5. Bruciato totalmente da Merkaj nel 2-0. Il ragazzo si farà ma stavolta è stata dura.

ROVER 5. Il grande ex ci teneva da morire e lo si è visto quando ha avuto quelle poche palle giocabili in fase offensiva. Non gli riesce, però, praticamente quasi niente e dietro soffre parecchio la corsa di Davi (dal 35’st Tavsan SV).

REINHART 5.5. Sua la palla dentro per il gol di Portanova. Per il resto è complicato fare bene, anche per una certezza come lui, quando la squadra è in balia totale dell’avversario (dal 35’st Novakovich SV).

BERTAGNOLI 4.5. Si era visto un miglioramento col Catanzaro, ma ieri passi indietro. I biancorossi sembrano venti e lui fa poco per aiutare la retroguardia, non vedendola mai. Male la respinta corta per Tronchin che farà 3-0. Unico sussulto, il tocco di testa per Portanova che segna (dal 21’st Charlys 6: altri minuti nelle gambe per il brasiliano, la sua fisicità servirà).

BOZZOLAN 5.5. Sostituito all’intervallo, perlomeno aveva spinto con qualche discesa. Poco, attenzione, ma comunque più dei suoi compagni (dal 1’st Marras 6: diversi cross dentro, in più all’88’ evita il poker. Cuore e polmoni non mancano. Gestito per il problema al polpaccio, martedì sarà titolare).

PORTANOVA 6. L’ultimo a mollare con cento corse "disperate" in pressing, facendosi sentire anche con la voce coi compagni. Segna il gol della (minuscola) speranza: l’esultanza rabbiosa è sembrato un manifesto del disappunto verso una giornata così storta per i granata.

GIRMA 5. Una buona combinazione con palla dentro sullo 0-0, unica scintilla dello svizzero che deve ritrovarsi (dal 1’st Lambourde 5.5: non incide nel concreto ma corre, scatta, ci prova. Con Girma e Tavsan che non stanno brillando, occhio al francese anche in ottica maglia da titolare).

GONDO 5.5. Anche in una giornata tremenda per i suoi come questa, riesce a farsi apprezzare per la generosità di chi proprio non vuole perdere. Però lassù, tutto solo, è tosta.

