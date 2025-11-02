Le pagelle. Novakovich, classe e gol. Libutti in grande difficoltà

MOTTA 5,5. Quattro gol subiti sono tanti, ma di colpe non ne ha. Anche se potrebbe essere meno timido nelle uscite. Nell’azione che porterà al rigore campano compie un miracolo a mano aperta su Crespi, poi di fatto cancellato dalle cronache dal "mani" precedente di Charlys. Un brivido in avvio: quella svirgolata al 6’ che poi porterà alla super occasione fallita da Biasci.

PAPETTI 5,5. Il primo granata a finire in diffida in questa stagione. Parte bene al 6’ quando, con un corpo a corpo, ostacola in modo decisivo Biasci per fargli sbagliare la mira sulla grande occasione. Alcune buone chiusure, altre volte soffre la spinta biancoverde che con Biasci e Insigne ha qualità.

MAGNANI 6. Provvidenziale il muro su Insigne al 18’. La Reggiana per la prima volta prende gol con lui in campo e ne arrivano addirittura quattro. Non ci sono però sue responsabilità precise, visto che non segnano quelli sotto la sua marcatura. Fisicamente conclude un po’ stanco, ma alla fine su azione l’Avellino non sfonda centralmente.

LIBUTTI 5. Più dura del solito: a destra Insigne è scomodo, e anche Missori si sovrappone con costanza. Piovono tanti palloni, "Libu" fa come può, però sul gol di Biasci è troppo alto e l’Avellino passa proprio su quel buco, coperto non bene anche da Bertagnoli. Che sofferenza.

MARRAS 6. Il più attivo di tutti in avvio, anche se al 14’ sbaglia una spazzata che per poco non costa caro. Il cross del 2-2 è suo. Finisce con la spia della riserva.

CHARLYS 5,5. Un’insufficienza da "episodio". Protagonista negativo nel rigore: la tocca col braccio largo e in tempi di Var non c’è margine, anche se ci sono proteste per una possibile spinta proprio sul brasiliano. A tratti gestisce bene, però c’è qualche fallo di troppo e nel gol di Simic è in zona. Chiude con due tiri: ci prova ma viene murato.

BERTAGNOLI 5,5. È bravo nell’avviare e rifinire il secondo gol di Novakovich e in generale corre molto, ma si fa infilare nettamente nel gol di Biasci. Alti e bassi. (dal 32’st Stulac SV).

BOZZOLAN 5. Parte forte propiziando l’autogol di Simic, poi si fa anticipare sui gol di testa di Simic e Palumbo. Sul secondo, in particolare, completamente sovrastato (dal 36’st Rover SV)

TAVSAN 5,5. Poco più di un’ora di gioco come al solito: sprazzi come il cross di destro che porterà all’1-0, e altre conduzioni che mettono in affanno i biancoverdi. Però stavolta si assopisce presto (dal 24’st Lambourde 6: entra per l’assalto finale, buon piglio con anche un paio di palle dentro).

PORTANOVA 6. Per la seconda gara di fila deve fare più il recupera palloni che il fantasista. Sua la sponda di testa per il primo gol di Novakovich.

NOVAKOVICH 7,5. Doppietta. Per una punta basterebbe dire questo. Da opportunista il primo, di pura classe il secondo con due dribbling di suola e un dolce destro, e prima aveva pure fatto partire l’azione (dal 32’st Gondo SV).

Giuseppe Marotta