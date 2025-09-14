Le pagelle. Rozzio una garanzia, Tavsan impalpabile

MOTTA 7,5. Il punto Dionigi lo raccoglie direttamente dai suoi guantoni. Al 14’ smanaccia un cross di Carissoni velenoso, e al 38’ è ben posizionato su tiro (centrale) di Piscopo. Il capolavoro è al 55’: gran girata mancina di Gabrielloni e tuffo del classe 2005 stupendo. La ciliegina all’80’: dopo il salvataggio di Marras, eccolo a dire di no due volte a Gabrielloni. Talento.

PAPETTI 6. Rischia l’autogol deviando un tiro nel primo tempo. Nel complesso battaglia col coltello tra i denti. Gli affanni ci sono, ma non affonda: ben calato in trincea.

ROZZIO 7. Prima da titolare. La foto della gara è la spaccata al 76’ con cui toglie la palla a Gabrielloni, che avrebbe segnato: una garanzia.

QUARANTA 5,5. L’ex: meno bene di Papetti, se non altro per la sanguinosa palla persa all’80’ che dà il via alla tripla occasione della Juve (dal 37’st Bonetti sv).

MARRAS 6,5. Dirottato a destra: non crolla e si impegna tanto, però che fatica sulla corsa perpetua di Cacciamani. Il calcio di B, in ogni caso, è soprattutto episodi e quindi punti: salva sulla linea su Mannini all’80’, e vale davvero oro.

REINHART 5,5. Non è colpa sua, però poca gestione della palla in una gara dove nessun granata è riuscito a farlo. La gamba la mette sempre (dal 33’st Charlys sv).

MENDICINO 5,5. Prima da titolare in granata per il classe 2006: inizio complicato, poi cresce un po’ nella seconda metà del primo tempo (dal 1’st Bertagnoli 5,5: il canovaccio non cambia rispetto al primo tempo, e quindi c’è tanto da faticare. Corre per tappare buchi come può).

ROVER 5,5. L’unico tiro verso la porta (ma pur sempre non nello specchio) è il suo. Spostato a sinistra e in una gara tutta in difensiva, è andato in difficoltà (dal 33’st Bozzolan sv).

TAVSAN 5. Stavolta proprio poco. Spreca tutto su una ripartenza perdendo il tempo e calciando centrale ai due all’ora (dal 1’st Girma 5,5: non si ripete dopo la doppietta di maggio. Almeno, strappando su Correia, causa un giallo).

PORTANOVA 6. È la forza di questo giocatore: non è solo tecnica, potenza e gol, ma quando c’è da soffrire sa trasformarsi in gregario che non si risparmia e quei piccoli presupposti offensivi sono stati creati da lui.

GONDO 6. Un uomo solo. Lì davanti. Che poteva fare? Gestisce, anzi, al massimo quei pochi palloni, vedi la il lavoro sul tiro di Rover. Generoso.

