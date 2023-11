Le speciali classifiche della Serie B: la Regia è anche la squadra che ha tentato più dribbling (228) e che ha effettuato più respinte difensive (283). Nessuno ha vinto più contrasti del team di Nesta

La Reggiana è primatista assoluta in Serie B in tre aspetti: è la squadra che ha tentato più dribbling (228), che ha vinto più contrasti (235) e che ha effettuato più respinte difensive (283).

Segnali confortanti per Sandro Nesta, sia difensivamente che offensivamente. Nessuno ha respinto più situazioni pericolose di Marcandalli e compagnia: sintomo forse di troppa esposizione agli attacchi, ma anche di efficienza nel contrastarli. E, a proposito di contrasti: nessuno ne ha vinti più dei granata. Un aspetto fondamentale nel calcio, non solo a livello difensivo, ma anche in fase di riconquista per contrattaccare. Anche calcio ’bailado’ per la ‘Regia’: nessuna squadra in B ha tentato più dribbling di Bianco (foto) e compagni. Citiamo il giovane centrocampista (ieri convocato in Under 21 per le partite con San Marino e Irlanda) perché nella rosa granata spicca per falli subiti: ben 29 in 11 turni. La media è di 2,6 a gara subìti: difficile fermare l’ex Fiorentina quando parte...

Rimanendo sempre nella rosa granata, il più falloso di tutti, invece, è Pieragnolo con 16 infrazioni commesse in 9 gare: 1,7 a partita. Altre curiosità: Gondo è andato in fuorigioco più volte di tutti i compagni (6 volte). Chi ha tirato più volte? Sempre Gondo, (17, 12 in porta). Non hanno mai tirato Fiamozzi, Szyminski e Pajac (escludendo Da Riva, Melegoni e Vergara, minutaggio troppo basso). Primo tra i compagni per palloni giocati Bianco (755), primatista anche nei passaggi effettuati (586). Pieragnolo è il granata che crossa più di tutti: 29 volte. Portanova ha fatto più duelli di tutti i compagni: 163. Confrontando alcuni di questi dati col Cosenza, emergono alcuni aspetti interessanti. Esempio: il ’lupo’ che ha calciato di più è Tutino (27), seguito da Forte (24) e dall’ex Mazzocchi (18), tutti e tre più di Gondo (17), il migliore reggiano. Nesta è imbattuto contro Caserta: una vittoria e un pari. E ancora: entrambe le squadre, in questa Serie B, hanno mandato a segno 9 calciatori diversi. Reggiana imbattuta da 4 turni: ha fatto meglio in una sola stagione di B nel giugno del ’99, con una striscia di 4 vittorie e un pari (tutti i dati sono di Opta).