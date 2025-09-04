L’esterno sinistro arrivato dal bari e’ entusiasta di vestire la maglia granata. Tripaldelli: "Qui c’e una carica pazzesca»

Per una parte degli appassionati granata Alessandro Tripaldelli si porterà sulle spalle il ‘peso’ del confronto con Meroni ovvero il giocatore che ha fatto il percorso opposto nello scambio, finendo al Bari. Un ‘ragionamento’ che tutto sommato appare ingeneroso, perché i ruoli sono diversi (parliamo di un esterno sinistro e di un difensore) e perché è evidente che la Reggiana – dopo l’arrivo di Magnani – avesse la necessità di far uscire almeno uno ‘stopper’. Il destino ha voluto che ci potesse essere l’occasione di ricevere un giocatore congeniale al gioco di Dionigi (che sfrutta molto le corsie laterali) e che non ha ancora espresso tutto il proprio potenziale. Classe ’99, mancino naturale, è stato a lungo una promessa del nostro calcio, come testimoniano le tante presenze nelle varie nazionali giovanili (ben 32 tra Under 18, 20 e 21). Arriva a Reggio con grande umiltà e altrettanto entusiasmo, glielo si legge negli occhi.

Tripaldelli, quando ha saputo dell’opportunità di venire alla Reggiana qual è stata la sua reazione? "Ero felicissimo. Volevo venire assolutamente. Conosco molto bene la piazza e anche lo stadio avendo esordito in Serie A con il Sassuolo (il 28 settembre 2019, Sassuolo-Atalanta 1-4, ndr), ma qui c’è una carica pazzesca e un tifo molto caldo, che ti spinge. Sono molto motivato e anche la mia famiglia è felicissima: mia moglie Giorgia poi è emiliana, di Formigine".

L’anno scorso non ha avuto tanto spazio anche perché al Bari aveva davanti un certo Dorval… "Sì, lui è sicuramente molto forte e in più diciamo che era una sorta di attaccante aggiunto, mentre io ho caratteristiche un po’ più difensive. Posso giocare a quattro, come quinto o fare anche il braccetto, ma sono più che altro un laterale, un uomo di fascia. Mi definirei un calciatore fisico, di gamba".

Qual è il suo obiettivo per la prossima stagione? "Il primo è sempre quello di squadra ed è la salvezza, a livello personale voglio assolutamente rilanciarmi e cercare di trovare più spazio possibile. Voglio assolutamente ripagare la fiducia che mi è stata accordata".

C’è un giocatore a cui si ispira? Fuori dal campo quali sono i suoi hobbies? "Il mio modello è sempre stato Maldini, mentre fuori dal campo il mio tempo lo dedico soprattutto alle mie bimbe Ludovica e Vittoria".

Francesco Pioppi