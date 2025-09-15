Lo Spezia non riesce a vincere, Palermo vola

Ieri si è concluso il terzo turno del campionato di Serie B che era iniziato venerdì sera, con l’anticipo tra Avellino e Monza e che aveva visto il primo successo in campionato degli irpini.

I ‘lupi’ neopromossi, allenati da Biancolino, hanno festeggiato il ritorno davanti al pubblico amico allo stadio ‘Partenio’ con un 2 a 1 ‘griffato’ dal meraviglioso gol in rovesciata di Russo.

I brianzoli di mister Bianco, costruiti per tornare subito in Serie A, sono invece apparsi ben al di sotto delle aspettative. In affanno Azzi, autore dell’autogol che ha indirizzato la partita, mentre tra i pochi a salvarsi Alvarez che ha accorciato le distanze al 92’. Troppo tardi per invertire il trend. Restando ‘prime volte’ è arrivato l’hurrà anche per un’altra neopromossa come la Virtus Entella di mister Chiappella. La squadra ligure al ‘Comunale’ di Chiavari si è regalata tre punti contro il Mantova di Possanzini. A decidere il match è stata un’incornata del difensore Tiritiello al minuto 7 del primo tempo, bravissimo a sfruttare l’assist su punizione recapitatogli dal compagno Guiu. Lo stopper dei liguri si è poi meritato anche la palma del migliore in campo con un salvataggio sulla conclusione di Menash a porta sguarnita.

Mancava una manciata di minuti alla fine e l’urlo dei virgiliani è quindi rimasto in gola.

Sconfitto a domicilio invece il Sudtirol di mister Castori – che sabato 27 settembre ospiterà i granata – allo stadio ‘Druso’ passa agevolmente il Palermo di ‘SuperPippo’ Inzaghi con Pohjanpalo che ha aperto le marcature dopo appena due minuti indirizzando la sfida.

La partita infatti la fanno sempre i rosanero che poi la chiudono al minuto 80 con il raddoppio del bomber finlandese, abile a capitalizzare l’assist dell’ex ‘canarino’ Palumbo. I siciliani raggiungono quindi quota sette punti e sono in una compagnia ristretta assieme a Modena, Cesena e Frosinone. Nessuna squadra è a punteggio pieno, a conferma del grande equilibrio che regna nella categoria. Si blocca quindi il Sudtirol che resta fermo a quattro come la Reggiana. Nell’ultima partita, a conclusione della terza giornata, l’Empoli di mister Pagliuca ospitava al ‘Castellani’ lo Spezia di D’Angelo: è finita 1-1 con vantaggio iniziale degli ospiti di Salvatore Esposito su rigore e pareggio di Popov, capocannoniere del torneo con 4 reti già a referto.

Francesco Pioppi