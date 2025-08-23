Macché timori, Dionigi è pronto a esaltarsi: "È un bene vedersela subito con i migliori"

Mister Dionigi, il calendario non è stato certo morbido con voi: alla prima giornata giocherte in casa del Palermo, la favorita alla promozione diretta in Serie A. O forse è meglio vedersela ‘subito’ con i migliori?

"Per me è un bene. Pur essendo consci della forza dell’organico del Palermo è una partita bellissima da giocare. Ci sarà l’esordio in Serie B per alcuni ragazzi che si troveranno davanti a 27-28mila spettatori… Credo sarà anche un test caratteriale, noi dovremo metterci intensità, carica e cattiveria agonistica". Che Reggiana ci dobbiamo aspettare dal punto di vista dell’interpretazione della partita?

"Ogni gara è diversa. Ci sono occasioni in cui dobbiamo fare un’aggressione alta, altre invece in cui dovremo aspettare un po’ di più".

Palermo-Reggiana sarà anche una sfida tra due amici e colleghi di vecchia data…

"Sì, Pippo è un amico e ci conosciamo davvero da un sacco di tempo perché siamo stati assieme nelle varie Under dell’Italia. Lui ovviamente è stato un attaccante molto più forte di me, ma non ci siamo mai persi di vista. Sono stato avversario anche di Simone, suo fratello, e anche con lui c’è un bel rapporto, ma ovviamente siamo pronti a dare battaglia".

Apparentemente la pressione è tutta sulle loro spalle, quali sono le insidie per voi?

"La prima sarà l’ambiente. Ci sarà uno stadio che li spinge e cercheranno di partire forte, lo devono fare. Però come dico sempre: le partite durano 90 minuti. Noi non dobbiamo snaturare quello che siamo: dobbiamo essere compatti per sopperire a quel gap che inevitabilmente esiste".

Che tipo di squadra è il Palermo e che assetto utilizza?

"È una squadra che ha già delle certezze, utilizza le tre punte oppure questo 3-5-2 mascherato. Giocano un calcio verticale, concreto, fatto d’intensità e con giocatori polivalenti. Ha varie armi offensive, mentre nella fase difensiva mette tanta pressione sui portatori di palla".

Come si affronta una squadra così attrezzata?

"Dobbiamo prepararci all’impatto. Cercando di essere belli duri, ma con la spensieratezza che abbiamo avuto anche in Coppa Italia a Empoli. Questo dev’essere il nostro dna".

Il presidente Salerno ha detto che è una Reggiana più forte e funzionale, concorda?

"Più funzionale sì. Forte o meno non si può dire perché quello lo stabiliranno anche i risultati. Nei ruoli completati, i giocatori hanno le caratteristiche giuste. Un giudizio finale lo daremo più avanti, ma sono abbastanza soddisfatto: per gli obiettivi che possiamo raggiungere è stato fatto un bel lavoro. Ora dobbiamo completarlo, ma con Fracchiolla c’è un ottimo dialogo".

Il patron Amadei ha invece detto che la salvezza è il vostro scudetto e, soprattutto, che la proprietà al momento non passerà di mano. È una bella notizia…

"Dà sicuramente più serenità perché è normale che quando c’è un ipotetico cambio ci sia un po’ di stravolgimento per tutti quelli che lavorano qui da anni. Farlo a bocce ferme è un conto, mentre se avviene in corsa è sempre un po’ un’incognita. Però queste voci non hanno scalfito di un centesimo il nostro lavoro: i ragazzi sono sempre andati forte in allenamento".