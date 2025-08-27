Magnani: attesa la firma. Molto vicino pure Charlys

Un laterale polivalente e un centrocampista di spessore. Tutto questo, ovviamente, al netto di uscite al momento ‘non previste’ (come Stulac, sondato dal Brescia o il ‘solito’ Girma…). Una volta sistemata la ‘questione’ relativa a Giangiacomo Magnani, con il difensore classe ’95 che dovrebbe arrivare in prestito dal Palermo e con la Reggiana che potrebbe poi cedere Meroni per fargli spazio, il ds Fracchiolla piomberà sui prossimi obiettivi. Per dare rinforzi a Dionigi c’è tempo fino alle 20 di lunedì prossimo: nel frenetico mondo del calciomercato si tratta di un’era geologica, ma i nodi devono iniziare a venire al pettine. La ‘querelle’ Missori sembra al capolinea: il laterale destro del Sassuolo è un ‘promesso sposo’ della Regia praticamente dai primi giorni del ritiro di Toano, ma non si è ancora visto. Fracchiolla sta quindi pensando a una mossa che farebbe saltare il banco: niente Missori (né Cocchi, che giocherebbe a sinistra) e dentro ‘solo’ Sernicola. Proprio come nel caso di Magnani si tratterebbe di un innesto di lusso e in grado, grazie alla sua duttilità, di riempire due caselle in un colpo solo. Il classe ’97 potrebbe infatti giocare sia a destra che a sinistra e all’occorrenza fare anche il braccetto (meglio a destra). Il giocatore – che nella seconda parte della stagione era al Pisa - è di proprietà della Cremonese che però lo considera fuori dai programmi. La formula sarebbe quella del prestito e – anche in questo caso – i lombardi dovrebbero dare una mano a coprire l’ingaggio (proprio come avverrà per Magnani del Palermo). La trattativa non è affatto semplice e la concorrenza altissima in categoria, ma il ds granata ci sta lavorando da diverse settimane ed è molto più avanti di tanti ‘colleghi’ che adesso bussano alla porta della ‘Cremo’.

Per il centrocampo il nome più caldo è quello di Charlys del Verona, ma che i tifosi ricorderanno nel Cosenza. Gran fisico (188 cm), ottimo dinamismo, all’andata fu uno dei migliori della squadra di Alvini. Nell’ultima Serie B ha messo assieme 36 presenze con un gol e un assist, ma ha all’attivo anche un campionato di Serie A col Verona (34 gettoni nel 2023-2024). Darebbe alla mediana quella muscolarità che manca. Oltre al suo nome ce ne sono comunque altri che ‘galleggiano’. Quasi impossibile un ritorno di Bianco, visto che il Monza lo vuole acquistare a titolo definitivo dalla Fiorentina, ma lui spera di restare in Serie A.

Arriverà sicuramente anche un terzo portiere, a costi contenuti.