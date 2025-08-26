Magnani sarà il rinforzo di lusso?. Bianco e Sernicola piste calde

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato: i battenti chiuderanno alle 20 di lunedì. La Reggiana deve ancora fare operazioni in entrata: un esterno destro, un centrocampista, un attaccante e perché no anche un difensore e un portiere per completare il trio con Motta e Seculin. I nomi sono un po’ i soliti: per l’attacco in pole position c’è il 25enne Flavio Bianchi, svincolatosi dal Brescia. Lo scorso anno per lui 4 reti in 24 presenze, ma con un minutaggio basso (meno di mezz’ora a partita) visto che veniva usato sostanzialmente come arma a gara in corso. Potrebbe essere lui nelle prossime ore a raggiungere Reggio Emilia, andando a formare con Gondo e Novakovich il reparto dei centravanti "senior", al di là dei vari giovani come Cavaliere.

Capitolo difensore: nelle ultime ore da Palermo si fa insistente una voce clamorosa, ovvero quella di un possibile prestito annuale del difensore Giangiacomo Magnani, cresciuto nel settore giovanile granata. Il centrale, che compirà 30 anni il 4 ottobre, è originario di Fabbrico, e potrebbe rientrare vicino casa a causa di problemi personali e per questo non si sta allenando (proprio contro la Reggiana la Curva Nord del "Barbera" ha mostrato uno striscione di vicinanza verso il calciatore). Non è una pista facile, però: intanto, vista la caratura del giocatore, servirebbe la partecipazione del Palermo per lo stipendio. A certe condizioni per la Reggiana sarebbe un lusso, e queste ore saranno decisive per capire se ci sono margini. I nomi per l’esterno destro sono i soliti: si attende il Sassuolo per il prestito di Missori, ma se i neroverdi non dovessero sciogliere il nodo (potrebbe essere discorso proprio delle ultimissime ore, stile Antiste come due anni fa) sul tavolo c’è anche l’opzione Jallow, rimasto libero dopo le stagioni al Brescia.

Per la difesa restano vive le piste che portano a Cocchi dell’Inter e a Sernicola della Cremonese (quest’anno al Pisa). Per il centrocampo ancora discorsi aperti col Sassuolo tra Caligara e Iannoni, e occhi anche sul "solito" Satalino per la porta. Dionigi si aspetta rinforzi, soprattutto sugli esterni dove spesso il tecnico ha detto che "siamo contati". A sinistra Marras e Bozzolan, a destra per ora c’è il solo Rover, con Contè adattato nel finale della gara di Palermo e Libutti ormai stabile nel pacchetto dei difensori puri. In uscita da capire cosa ne sarà di Urso, e ci sono le solite sirene per Girma: ma di concreto pare non ci sia nulla.

Sono ore di attesa, e questo vale un po’ per tutti. Diversi prestiti dalla Serie A, vedi quelli del Sassuolo, storicamente si sbloccano sempre nelle ultimissime ore. Tanto tempo per le trattative, ma spesso nelle ultime poche ore si sbloccano tantissime operazioni: un’abitudine dalla A in giù che coinvolge tutti e non fa troppo contenti gli allenatori.