Marcandalli. Arriva la chiamata in Under 20. E il Milan osserva...

La prima parte di stagione di Alessandro Marcandalli non è passata inosservata. Niente "riposo" per il veloce centralone del 2002: l’allenatore della Nazionale Under 20 Alberto Bollini lo ha convocato per i due impegni degli azzurri nell’Elite League. Si gioca giovedì (ore 20) a Doncaster con l’Inghilterra e martedì (ore 14, diretta Raisport e ingresso libero) a Sassuolo col Portogallo. Tra i 23 convocati c’è appunto Marcandalli. Non solo selezione azzurra, ma anche sirene di mercato: le antenne del Milan sono su di lui che, lo ricordiamo, è di proprietà del Genoa. Molto presto per parlare del suo futuro, ma chissà che per l’ex Pontedera non ci sia proprio il rossonero che ha vestito (con enorme profitto) il suo attuale allenatore Alessandro Nesta, che spesso ha avuto parole d’elogio per lui.