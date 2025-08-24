Memorial Villiam Vecchi: Under 15 impegnati al Torelli di Scandiano. Stamane il gran finale. La Reggiana non c’è

Saranno Milan, Sassuolo e Modena a contendersi stamane, allo stadio "Torelli", la terza edizione del Memorial Villiam Vecchi, torneo giovanile riservato alla categoria Under 15 e dedicato allo storico portiere e allenatore scandianese scomparso il 3 agosto di 3 anni fa. Alle 9,30 sarà il match tra rossoneri e neroverdi ad aprire le danze, poi alle 10,30 il Modena incontrerà la perdente della prima sfida e, alle 11,30, la vincente.

La squadra capace di primeggiare succederà nell’albo d’oro alla Juventus, vincitrice sia nel 2023 che lo scorso anno. Niente da fare, invece, per Reggiana e Sporting Chiozza, le due rappresentanti della nostra provincia nella manifestazione, eliminate nella prima fase.

I risultati. I granata hanno chiuso il girone A con 2 sconfitte in altrettanti match: nel match inaugurale non è bastato il gol in apertura di Greco per avere ragione del Ravenna, che ha ribaltato ben presto il risultato vincendo 2-1 grazie all’uno-due firmato Tassinari e Musca. Contro il Milan, che aveva battuto 3-0 proprio il Ravenna, è stato ancora Greco a firmare la rete della bandiera, ma sono stati i lombardi ad avere la meglio col punteggio di 3-1, ispirati dai gol di Cremonesi, Boniforti e Fiorenza. Lo Sporting Chiozza, che schierava la formazione Under 16 essendo l’unica formazione dilettantistica a prender parte alla manifestazione, ha centrato un duplice pareggio, ben figurando di fronte alle rivali: la gara col Sassuolo è terminata 2-2, con gli scandianesi due volte in vantaggio grazie a Imovili e Caprari, rimontati però dagli avversari con Saporito e Cervellera; a reti bianche, invece, il match col Monza. Nell’altro girone, infine, il Modena ha preceduto Cesena e Parma, superando dapprima di misura i ducali (1-0), prima di strappare il pass per il triangolare finale grazie allo 0-0 coi romagnoli.

d.r.