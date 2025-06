Mercato ’pazzo’. Voci su Niang

Pazza idea M’Baye Niang? Dopo l’arrivo a sorpresa di Mattia Destro, tesserato il 31 marzo scorso in concomitanza con il primo allenamento diretto da mister Dionigi, "radiomercato" darebbe la Reggiana sulle piste di un altro grande ex della nostra Serie A. L’attaccante, attualmente in forza alla Sampdoria con cui - salvo nuovi colpi di scena - giocherà le due gare di playout (15 e 20 giugno), dal primo di luglio sarà libero da ogni vincolo e pur avendo perso lo smalto dei bei tempi al Milan, resta comunque un giocatore in grado di fare la differenza in Serie B. Per questo motivo diversi dirigenti, tra cui quelli del Cesena oltre a quelli granata, avrebbero preso informazioni con l’entourage dell’attaccante classe ’94 che, dopo tanti cambi di maglia (Caen, Milan, Genoa, Watford, Rennes, Al-Ahli, Bordeaux, Auxerre, Adana ed Empoli) preferirebbe restare a giocare in Italia, in quella che ormai sente come una seconda casa.

La Reggiana – che non ha ancora un nuovo direttore sportivo e sta continuando i casting – non è ovviamente andata oltre un pour parler, ma è comunque significativo che qualcosa si stia muovendo.

Questa mossa potrebbe essere vista anche come una sorta di ‘tutela’ qualora Cedric Gondo – che ha un contratto fino al 2026 con opzione di prolungamento per un altro anno – ricevesse offerte importanti da squadra di prima fascia, in Italia o all’estero dove anche in passato c’erano stati parecchi rumors (il Granada prese informazioni, senza però formulare mai un’offerta concreta).

Improbabile, infatti, che la Reggiana possa riuscire ad ingaggiare Niang – che vorrebbe due anni di contratto a cifre piuttosto significative per il budget granata – senza dover sacrificare il ‘puntero’ ivoriano.

La mossa, in poche parole, ci sembra ben di là da venire, ma è pur vero che anche le voci su Mattia Destro sembravano più che altro suggestioni e poi, quando era difficile aspettarselo, il club ha trovato la squadra per ingaggiarlo.

Le priorità restano comunque le conferme dei giocatori più rappresentativi come Lorenzo Libutti e capitan Paolo Rozzio che in questo finale di stagione hanno confermato di essere elementi fondamentali sia in campo (con prestazioni solide e determinanti) che in spogliatoio. Per tutto il resto, invece, ci sarà tempo tutta l’estate. Niang compreso.

Il sito specializzato "Tuttomercatoweb" ieri sera ha fatto uscire la notizia che sull’attaccante sinistro Luca Nocerino, 20 anni, quest’anno alla Turris e rimasto senza contratto, ci sarebbe l’interesse di Reggiana e Avellino in B, Cavese, Cerignola e Pontedera in terza serie.

Francesco Pioppi