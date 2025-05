Mister Dionigi: "Dopo il derby, subito al lavoro per la sfida con lo Spezia"

Mister Dionigi, dopo la vittoria nel derby come ha festeggiato?

"Non abbiamo avuto il tempo. È stata una soddisfazione fantastica e poi da reggiano, con la mia famiglia qua, potete immaginare… Però era giusto lasciare la festa ai tifosi e tuffarsi subito negli allenamenti. Si gioca ogni tre-quattro giorni e non c’è tempo da perdere. Abbiamo speso tanto sia a livello fisico che mentale, quindi sono curioso di capire come arriveremo alla sfida con lo Spezia. Le nostre parole chiave però non cambiano: sacrificio, dedizione e umiltà".

E il turnover sarà risicato anche perché le alternative sono limitatissime, ma recuperate almeno Meroni?

"Sì, Andrea ha fatto un solo allenamento, ma ci sarà. In generale io guardo solo i novanta minuti più imminenti e cerco di essere equilibrato per portarla alla fine. Anche Reinhart non è al meglio, ma dovrebbe essere a disposizione".

L’impressione è che la squadra abbia ritrovato anche una buona condizione atletica, tant’è che nel secondo tempo a Modena avete tenuto il campo bene, nonostante il caldo. Cosa dicono i dati a vostra disposizione?

"I dati sono importanti ed è già la seconda volta che facciamo gol vicino al novantesimo anche se oltre all’aspetto fisico conta molto quello mentale. Prima di dare una risposta assoluta però voglio vedere come reagiremo domani (oggi, ndr)".

Crede che la quota salvezza possa essere sempre a 42?

"La B è strana, ci davano tutti per morti fino a due partite fa e poi ti ritrovi che te la puoi giocare fino alla fine. Io credo che la quota sia rimasta quella, ma tutto può succedere. Noi però, come ho già detto, dobbiamo andare oltre le tabelle di marcia".

Lo Spezia che tipo di squadra è?

"Hanno l’organico più importante della Serie B o comunque uno dei più importanti assieme al Sassuolo. Squadra tosta, molto fisica e difficile da superare. Noi non abbiamo segreti, dobbiamo semplicemente metterci la gamba, dare tutto e fare novanta minuti intensi. Sappiamo che sono molto abili sui calci piazzati e abbiamo studiato qualche accorgimento, ma a questo punto la differenza la fanno soprattutto l’atteggiamento mentale e la compattezza".

Una bella spinta possono darvela i tifosi, proprio come al ‘Braglia’.

"Il derby alla fine ce l’hanno fatto vincere loro, è inutile girarci intorno. Hanno capito che potevamo pareggiare e che li avevamo messi là. Dopo il gol di Girma, su ogni tiro o cross, c’era la bolgia. Mi auguro che ci sia più gente possibile allo stadio, perché la loro spinta è di vitale importanza per noi. Li ringrazio".

Francesco Pioppi