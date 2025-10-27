Modena pigliatutto nei secondi tempi. Ma nelle rimonte Reggiana numero uno

Monza è già un lontano ricordo: domani a Reggio arriva il Modena per una delle sfide più attese, il derby. È una grande classica, visto che i canarini sono la squadra che la Reggiana ha affrontato più volte di tutte nella storia: domani l’appuntamento numero 76, tra due squadre dalla storia recente pressoché identica, dal duello in Serie D, a quello in C, passando per lo stabilizzarsi in B. Avanti i granata con 25 vittorie e 79 gol fatti, e canarini fermi a 18 trionfi e 67 gol fatti. Sono 32 i pareggi.

Poi c’è tutta un’altra storia, quella di oggi: a Reggio i gialli arriveranno da capolisti indiscussi e ancora imbattuti. In 9 turni, ben 6 vittorie e 3 pari. I numeri migliori di tutti: 16 gol fatti e 5 subiti. Non finisce qui: l’attuale principe dei bomber in B è Gliozzi con 6 reti, da solo somma i due migliori granata (Portanova e Tavsan a 3 a testa).

Il rigore è un gol valido come un bolide da 30 metri, ci mancherebbe, ma è giusto specificare ai fini statistici il dato modenese: nelle prime 9 giornate da record anche il numero di 6 penalty conquistati. Tutti calciati proprio da Gliozzi, che ha segnato 5 gol dei suoi 6 dagli 11 metri (e ne ha anche sbagliato uno).

Il Modena è forte anche nelle rimonte, con 8 punti ottenuti da svantaggio, ma almeno lì resta regina la Reggiana con i suoi 11 frutto di remuntade.

Per completare l’attuale strapotere del Modena, fanno paura i secondi tempi: il Modena ha segnato 12 gol subendone solo uno. Pigliatutto dal 45’ al 90’. E allora a cosa può appigliarsi la Reggiana? Intanto si sa che il calcio non ha regole, ma anche sui numeri c’è qualche spunto. Ad esempio i granata hanno più cartucce: nel Modena quasi la metà dei gol portano la firma di Gliozzi, con 5 su 16 da rigore, e per un totale di 7 marcatori differenti. La Reggiana, invece, ha mandato in gol ben 9 giocatori, tra cui tutti gli effettivi del reparto offensivo. Bene: a livello statistico i vantaggi sono finiti qui. Di fronte due tecnici coetanei: mister Dionigi e Sottil si tolgono soltanto 6 giorni: il tecnico reggiano è nato il 10 gennaio del 1974, e il piemontese il 4 dello stesso mese e anno. I loro pupilli? Per ora Portanova con 775’ in campo e Zampano con 774’. Gli assist arrivano soprattutto da Marras (3) e Magnino (3). Occhio ai piazzati, col Modena che ha trovato 5 gol da corner e 5 di testa, mentre l’inzuccata di Novakovich di Monza è la prima rete granata dell’anno con gioco aereo. Le finanze non mentono: per "Transfermarkt" i granata valgono 16 milioni, e i modenesi 24 e mezzo. Gli stipendi, sommando giocatori, tecnici e direttori sportivi, parlano di una spesa di quasi 9 milioni per la Reggiana e oltre 14 e mezzo per il Modena. I più preziosi per valore di mercato? Sempre Magnani con 1.5, e a Modena ecco Dellavalle con 3 milioni. Anche l’età media la dice lunga sulla diversa esperienza: 25,1 con 27,3. "Regia" con più abbonati, ma Modena che sfrutta l’entusiasmo con una media più alta di spettatori in casa. Una sfida storica che da tanto tempo non vedeva sulla carta uno squilibrio simile: a Dionigi il compito di provare a cancellarla, questa carta, per scriverci qualcosa di diverso.

Chiudiamo con la prevendita: a ieri sera: 5.272 biglietti venduti, di cui 3.205 nel settore ospiti.