Modena-Reggiana 2-3: le pagelle dei granata. Girma brilla, Portanova incontenibile

BARDI 5.5. Un sole cocente a Modena, ma nuvola di Fantozzi su di lui. Nel gol del pari modenese viene toccato alle spalle: vero, quella palla doveva agguantarla prima ancora che arrivasse a Libutti, ma c’è fallo. Non un contatto enorme, però ci hanno abituati a vedere sempre giudicati come falli questi tipi di contatti sui portieri. Nel secondo solo malasorte: manda sulla traversa con un bel balzo il colpo di testa di Cauz, poi la palla carambola sulla sua schiena e poi in rete. Per il resto, spettatore della rimonta.

LIBUTTI 6.5. Buoni propositi iniziali, come al 22’ quando entra bene in area servendo Gondo (che pasticcia). La macchia è il colpo di testa sbilenco che poi propizierà il pari del Modena. Poi si riprende alla grande, con cuore e generosità.

ROZZIO 7. L’autogol dell’1-1 è suo ma è esclusivamente frutto del caso. Defrel non la vede quasi mai, è preciso, è comandante: quanto è mancato… LUCCHESI 7. Suo il colpo di testa per Portanova che farà 1-0. Poi è perfetto: negli anticipi, in diverse conduzioni palla con personalità, in qualsiasi chiusura.

FIAMOZZI 7. Che numero al 14’ quando si prende un corner. Bene anche la combinazione di classe che al 22’ manda in area Libutti. Chiude Santoro nel primo tempo nel cuore dell’area: una delle sue migliori versioni.

IGNACCHITI 6. Alla prima da titolare nella gestione Dionigi. Vero, Cauz lo sorprende inserendosi nel secondo gol dei gialli, ma per il resto mantiene ordine senza strafare e contribuisce a dare equilibrio (dal 45’st Stulac sv).

REINHART 6.5. Il corner del primo gol è suo. Buona gara: un pizzico di imprecisione in certi passaggi, ma tanto poi la palla la recupera con ‘garra’ e fosforo. Si deve fermare a inizio ripresa per un problema fisico da valutare (dal 15’st Kabashi 6: subito ammonito, di fa vedere con alcuni lanci che danno respiro. Gestisce i palloni che gli toccano ).

SERSANTI 6. Parte più in palla rispetto all’ultimo periodo in appannamento. Al 38’ calcia alto da fuori: poteva fare meglio. Esce lui per Girma: in questo frangente è tra i più stanchi, dopo aver tirato la carretta tutto l’anno (dal 15’st Girma 8: grande gol quello del 2-2, con una precisa botta vicina al palo. Grandissima, sontuosa, la giocata per il decisivo 3-2 di Gondo: una masterclass del miglior Girma, tra veroniche, colpi di suola e dribbling danzanti).

MARRAS 6.5. Vedi il minuto 26: precisa chiusura in area su Beyuku. Prezioso. In generale molto utile nell’uscire in maniera pulita dal pressing giallo con cambi di direzione e buone giocate.

PORTANOVA 7.5. Incontenibile. Secondo gol di fila, il 7° in B (migliore dei granata). Poi c’è tutto: perfetto spirito da derby. Una furia (dal 45’st Kumi sv).

GONDO 7. Fino al gol il solito cedric: super generoso, ma tanti errori tecnici con diverse azioni sfumate per sue imprecisioni in piena area tra sponde e controlli. Poi cambia la vita: decide il derby con un gol storico che potrebbe avere un peso inestimabile.