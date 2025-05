I granata espugnano il Braglia a Modena. Il derby va alla Reggiana per 2-3

Modena, 1 maggio 2025 – Estasi granata allo stadio Braglia. La Reggiana ribalta il Modena e se la gode, incassando tre punti di platino in chiave salvezza. Partita spettacolare e vinta meritatamente dai ragazzi di Dionigi che brindano al successo con un gol di Gondo (86’). Una rete ha coronato una rimonta pazzesca e che farà storia. I granata sono stati più forti anche di un destino beffardo che - dopo il vantaggio iniziale di Portanova - li aveva visti finire sotto nel punteggio a causa di due autogol (il primo di Rozzio e il secondo di Bardi) in una sorta di record mondiale di sfortuna.

La partita era infatti saldamente nelle mani dei granata, poi ecco il patatrac. Bardi viene ostacolato da Magnino e perde il controllo della sfera che carambola sulla spalla di Rozzio e finisce in rete. Il fallo sul portiere è solare, ma non per l’arbitro Cosso che fa spallucce e non viene aiutato dal Var (Paterna e Di Martino). Sul finire della prima frazione, un altro shock per la Reggiana che incassa il secondo autogol, questa volta proprio di Bardi. Il Modena crossa dalla sinistra con Idrissi e Cauz impatta di testa, il portiere granata devia sulla traversa, ma la palla gli sbatte sulla schiena e finisce in rete.

Già il pareggio sarebbe andato stretto alla squadra di Dionigi, figuriamoci trovarsi addirittura sotto. Nel secondo tempo però c’è solo una squadra in campo ed è la Reggiana. L’ingresso di Girma dà la propulsione decisiva: è suo il gol del pareggio con una staffilata dal limite che s’infila all’angolino e poi è sempre il trequartista svizzero che dopo una serpentina offre l’assist a Gondo che la gira alle spalle di Gagno. Seconda vittoria consecutiva per i granata di mister Dionigi, il tecnico che ha ridato vita ad un gruppo che sembrava spacciato. Una giornata che i tifosi della Regia, accorsi in 2389, non dimenticheranno anche perché la cornice del ‘Braglia’ era davvero suggestiva (14.470 persone record stagionale).

Il tabellino

MODENA 2

REGGIANA 3

Modena (3-4-2-1) Gagno; Magnino, Zaro, Cauz (dal 27’ s.t. Vulikic); Beyuku, Santoro, Gerli, Idrissi (dal 27’ s.t. Cotali); Palumbo (dal 35’ s.t. Kamate), Caso (dal 19’ s.t. Bozhanaj); Defrel (dal 19’ s.t. Mendes). A disp.: Seculin, Ponsi, Pergreffi, Duca, Gliozzi, Oliva, Botteghin, Kamate. All.: Mandelli.

Reggiana (3-5-2): Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (dal 14’ s.t. Girma), Reinhart (14’s.t. Kabashi), Ignacchiti (dal 45’ s.t. Stulac), Marras; Portanova (dal 45’ s.t. Kumi), Gondo. A disp.: Motta, Sposito, Sosa, Nahounou, Maggio, Destro. All. Dionigi.

Arbitro: Cosso (Trasciatti-Biffi). IV uomo: Gandino. Var/Avar (Paterna– Di Martino)

Reti: Portanova al 15’ p.t., autogol Rozzio al 30’ p.t., autogol Bardi al 43’ p.t., Girma al 25’ s.t., Gondo al 41’ s.t.

Note: ammoniti Marras, Kabashi, Palumbo, Girma, Lucchesi, Beyuku. Angoli 5-6. Rec 0’+ 6’. Spettatori 14.470 (2.389 ospiti). Incasso: 193.780 euro.