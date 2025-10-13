Motta sta molto meglio: col Bari ci sarà

Dopo una domenica di riposo, oggi pomeriggio a "Villa Granata" riprenderanno i lavori in casa Reggiana: c’è da preparare la sfida di sabato in casa col Bari (ore 15) e mister Davide Dionigi ritroverà subito tra i pali Edoardo Motta.

Sì, perché il portierino classe 2005 nel finale di gara del derby vinto 2-1 a Cesena si era procurato, dopo l’ultimo rinvio, un problema muscolare all’inserzione del muscolo adduttore, poi rivelatosi "soltanto" una piccola elongazione. Di certo un sospiro di sollievo visto che si temeva una lesione più importante dopo che la Nazionale Under 21 lo aveva fatto rientrare alla base.

Motta sabato ci sarà, pronto a difendere la porta granata per l’ottava volta su otto in questa Serie B. Certo, sarà una settimana di gestione dove il ragazzo non forzerà e dovrà "sentire" il proprio corpo, ma il tutto porterà ad una maglia dal primo minuto. Nel caso dovesse esserci un problema dell’ultima ora, sarebbe pronto Saro, favorito su Seculin.

In questa settimana piena di sedute ci saranno da valutare le condizioni dei giocatori in recupero, su tutti Quaranta e Gondo che lavoreranno almeno per la convocazione, e hanno ottime possibilità di farcela, soprattutto il difensore mancino. Magnani metterà altra benzina nelle gambe, ma sarà facile vederlo soltanto nel secondo tempo. Sampirisi punta sul rientro tra i convocati entro fine mese, mentre per Rozzio è presto. Morale, pronti ancora Libutti, Papetti (l’unico di movimento a non essersi perso neanche un minuto in campo) e Bonetti. In mezzo Charlys sta decollando e affiancherà Reinhart. Marras si sta gestendo ma probabilmente ci sarà, e dall’altro lato Bozzolan sta crescendo, e non va dimenticato Rover che tornerà utile presto, se non da subito (nel caso lui a destra e Marras a sinistra). Davanti potremmo rivedere il trio tutto fantasia Portanova-Tavsan-Girma. L’ex Novakovich ci tiene ma è probabile vederlo a gara in corso, e Gondo non può ancora essere titolare. La difesa del Bari è in difficoltà e non ha dei fulmini di guerra a livello di velocità, e per questo contro l’ex Meroni è probabile che rivedremo il tridente da "joga bonito" di Cesena, quello che non dà punti di riferimento.

Ultima, non per importanza, la gestione delle forze: ci saranno cinque partite in 22 giorni, da questo sabato a sabato 8 novembre (poi sosta novembrina). Il Bari, poi si va a Monza, poi caldo infrasettimanale col Modena in casa, poi il 1° novembre ad Avellino e sabato 8 in casa con l’Entella. Un altro mini ciclo dove fare più punti possibile.

Giuseppe Marotta