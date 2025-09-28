"Non fasciamoci subito la testa». Gondo tiene lontani i malumori. Dionigi: "Ho visto poca cattiveria»

L’emergenza infortuni è un dato di fatto ma mister Davide Dionigi non cerca scuse sull’atteggiamento della Reggiana al Druso. "Siamo in emergenza dietro - dice il trainer granata - e lo dico da un punto di vista della fisicità: venendo a mancare giocatori come Rozzio, Magnani e Quaranta che sono di struttura, marcare attaccanti come quelli del Südtirol risulta difficile. Al di là di questo, non mi è piaciuto l’atteggiamento perché la Reggiana ha sempre dimostrato di essere una squadra combattiva, aggressiva, che gioca e siamo venuti a mancare su questo aspetto che ci ha sempre contraddistinto fin dalle ultime partite della scorsa stagione e nelle prime di quest’anno".

A cosa è dovuto questo atteggiamento sbagliato? "Diciamo che abbiamo pagato molto la loro fisicità che non siamo riusciti a controbattere, ma abbiamo anche avuto poca cattiveria agonistica da parte di più di un giocatore. Dovevamo stare più corti sulle palle verso gli attaccanti che i nostri difensori non reggevano, non per demerito ma per caratteristiche fisiche: i tre davanti dovevano raccordare di più con il centrocampo. Nel secondo tempo abbiamo provato a giocare ma non siamo stati lucidi nei cross e negli ultimi passaggi".

Un kappao con una squadra con tanti giovani in campo. "È vero, avevamo tanti giovani rispetto a loro e ci siamo trovati in una situazione a cui non eravamo abituati che ha prodotto scoramento e paura, poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe: è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare. Insomma, sono tante le attenuanti che però non devono diventare alibi".

Martedì arriva lo Spezia. "Abbiamo la fortuna di tornare a giocare subito, dobbiamo cancellare immediatamente questo incidente di percorso. È la prima gara che sbagliamo, dobbiamo ripartire da quello che sappiamo fare con tranquillità".

Ci può spiegare le scelte iniziali di Girma e Bozzolan? "Marras aveva preso una botta al polpaccio, non eravamo nemmeno sicuri di farlo giocare invece ha stretto i denti e ha fatto bene, quindi abbiamo inserito Bozzolan. Invece, Girma lo avevo visto bene in settimana e volevo dargli questa possibilità per metterlo fra le linee e sfruttare le sue qualità".

L’emergenza persisterà anche nelle prossime partite. "Dobbiamo arrivare alla sosta per recuperare gli infortunati ma speriamo di avere prima almeno Magnani, ne abbiamo bisogno: la Reggiana è stata costruita per avere certi titolari, anche se Libutti, Papetti e Bonetti vanno solo ringraziati ed elogiati".

Il microfono passa all’attaccante Cedric Gondo: "Non iniziamo a fasciarci la testa ora, è troppo presto. Il campionato dura trentotto partite, ci sta di sbagliarne una, anzi meglio ora così possiamo capire cosa sistemare per il resto della stagione. Il match contro lo Spezia di martedì è una buona opportunità per ripartire".