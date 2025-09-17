"Non ho dubbi: la Reggiana si salva"

+

Ci sono calciatori legati indelebilmente a un singolo gol, e quando pensi a Massimiliano "Max" Esposito (53 anni) la testa va immediatamente all’esultanza di San Siro col Milan: il 1° maggio 1994 siglò la rete decisiva nell’1-0 coi rossoneri che sancì la salvezza in A. In granata per Esposito 64 presenze e 9 gol tra il ’93 e il ’95. Arrivò a Reggio dal Catanzaro (61 gare e 8 reti in C2), che sabato sarà avversario della Regia. Ecco come la vede Max Esposito.

I calabresi ne hanno pareggiate 3 su 3, la Reggiana viene da due risultati utili: pronostici?

"Loro non segnano tanto ma prendono pochi gol. Ho ancora negli occhi la Reggiana che ha vinto con l’Empoli, ero allo stadio. Giocare in casa sarà uno stimolo in più e fare risultato porterebbe la squadra a un bottino di punti tale da rendere il lavoro di Dionigi ancora più sereno".

C’è divisione a Reggio sullo 0-0 con la Juve Stabia: punto prezioso, ma molti hanno sottolineato la prestazione con zero tiri in porta.

"Siamo all’inizio: ci sono automatismi da sistemare, ci sono giocatori arrivati all’ultimo che devono integrarsi. Conosco bene l’ambiente di Castellammare: lì un punto vale oro, tra campo, ambiente e squadra. Hai una striscia positiva di due gare, hai mosso la classifica: va bene così. Criticare oggi non porta a nulla: la B è lunghissima, e quel che oggi è, domani può essere tutto il contrario. Certo, c’è da lavorare, ma è normale".

Un tuffo nel passato: gli inizi a Catanzaro, poi il salto in A alla Reggiana. Che ricordi ha?

"Arrivai in Calabria a 14 anni, ero un bambino. Lì sono cresciuto sotto l’aspetto umano e calcistico, quella Serie C ti formava. Poi il passaggio a Reggio, con un doppio salto in A. Ricordo quel finale di campionato con 5 gol, qualcuno più importante dell’altro. Sono state due esperienze molto formative: in Calabria sono cresciuto e a Reggio mi sono completato, poi da lì tutto il resto della mia carriera".

Tornando a oggi: si salva la Reggiana?

"Sì, assolutamente, poi dico sempre che nel calcio due più due non fa mai quattro. Ai miei tempi ricordo che in A e C sapevi cosa dovevi fare per salvarti, in B è sempre stato un terno al lotto. Ci sono incognite, oggi sei primo e domani lotti per salvarti. La Reggiana sta accumulando esperienza e servirà".

Cosa ne pensa di Dionigi?

"Il primo tifoso dei granata è il suo allenatore, un reggiano. Lo ha dimostrato nel finale dell’anno scorso. Questo è un punto di partenza importante, così come alcuni giocatori".

Ce li cita?

"Il capitano Rozzio, ma soprattutto Portanova e Gondo: loro per me saranno i trascinatori".

Quindi punta sul segnare tanti gol.

"Alla fine si parla tanto, ma per vincere devi segnare. Se non avessi fatto gol a Milano, saremmo andati allo spareggio (ride di gusto, ndr). No dai, mi hanno insegnato che la migliore difesa è l’attacco: se i tuoi giocatori offensivi impensieriscono la difesa avversaria, tutta la squadra soffre meno".

Oggi cosa fa nella vita?

"Sono responsabile tecnico di una società qui a Padova, la Polisportiva Sacra Famiglia. Abbiamo undici squadre e più di 200 ragazzini di tutte le annate. Io alleno i 2011, e in generale vado dove c’è più bisogno".

Un sogno?

"Tornare a Reggio. Nel settore giovanile, e perché no anche in prima squadra, anni fa feci il vice al Padova. Se dovesse chiamare Reggio, parlerebbe il mio cuore".

Con l’Empoli ha portato bene: tornerà?

"Sono iniziati i campionati ed è difficile organizzarsi, ma torno sempre volentieri".

Ci sono cinque infrasettimanali, tutti a Reggio tra l’altro…

"E allora, un martedì, non mancherò!".