Nuovo top sponsor per la Pallacanestro Reggiana. Sul retro della canotta ci sarà Banco Bpm

Nuovo Top Sponsor per la Pallacanestro Reggiana, in pratica il partner che dopo il più importante, il gruppo UNA Hotels, corrobora maggiormente le casse della società biancorossa. Ad entrare in gioco e portare il proprio logo sul retro della canotta di capitan Vitali e compagni sarò il Banco Bpm. I dettagli dell’intesa sono stati presentati ieri nella storica sede del Banco San Geminiano e San Prospero, oggi parte di quello che è il terzo gruppo bancario italiano: forte di 20mila dipendenti e 4 milioni di clienti. "Accogliamo con grande soddisfazione questa partnership – ha detto la Presidente della Pallacanestro Reggiana, Veronica Bartoli – con una realtà tra le più storiche del territorio, come noi simbolo del tessuto locale, di tradizione e identità ma anche capacità di adattarsi al cambiamento. Per questo pensiamo sia un connubio perfetto e auspichiamo sia solo primo anno di una collaborazione proficua". Concetti ribaditi anche dal direttore operativo biancorosso, Davide Draghi: "E’ un accordo giunto dopo un corteggiamento durato mesi, con una banca identitaria del territorio, con cui siamo pronti a fare tante cose insieme e non solo per una stagione". L’idea di stare insieme a lungo, anche se per ora l‘intesa copre la stagione in corso, viene ribadita anche da Adelmo Lelli, responsabile della direzione Emilia-Adriatica del Banco Bpm: "Questo edificio porta ancora le insegne dei santi protettori di Modena e Reggio, simbolo del cuore pulsante del territorio. La nostra è un’azienda che sostiene imprese, istituzioni e famiglie. Con questo accordo vogliamo restituire qualcosa al territorio, e siamo pronti a fare anche tanti eventi nei singoli comuni per promuoverlo e fare proselitismo".