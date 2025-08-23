Inizio con sconfitta: la Reggiana perde 2-1 a Palermo

Reggio Emilia, 23 agosto 2025 – Inizia con una sconfitta la Serie B della Reggiana: al "Barbera" subito la sfida contro i favoriti per la promozione che hanno vinto 2-1. Il Palermo ha fatto valere la forza, soprattutto fisica, trovando il gol nel primo tempo col bomber Pohjanpalo. Da sottolineare la cornice di pubblico di oltre 30mila spettatori: c'è entusiasmo a Palermo, con la piazza che vuol fortemente la Serie A. Menzione meritata anche per i 100 reggiani: hanno cantato per tutta la gara.

Nella ripresa pari improvviso della Reggiana con un destro deviato di Tavsan che ha sorpreso l'ex Bardi, ma appena due minuti dopo ecco il nuovo vantaggio rosanero con un sinistro da dentro l'area di Pierozzi.

Prima e dopo tante parate di Motta, che si conferma un talento: si è esaltato su tanti tentativi dei siciliani, mantenendo i suoi in vita. Sulle scelte iniziali: Dionigi ha confermato quasi tutti gli undici della Coppa con l'Empoli, eccezion fatta per Marras al posto di Bozzolan. Nel finale ecco anche minuti per capitan Rozzio e per il neo arrivato Novakovich.

Venerdì è tempo di secondo turno: a Reggio arriverà, alle ore 20.30, proprio l'Empoli.

Il tabellino

PALERMO-REGGIANA 2-1

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakitè (1’st Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia (34’st Palumbo), Augello; Gyasi (24’st Blin), Brunori (24’st Le Douaron); Pohjanpalo (42’st Corona). A disp.: Joronen, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Veroli. All.: Inzaghi

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti (31’st Rozzio), Papetti, Bonetti; Rover (43’st Contè), Reinhart (43’st Stulac), Bertagnoli (34’st Novakovich), Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. A disp.: Seculin, Bozzolan, Vallarelli, Meroni, Quaranta, Basili, Mendicino, Cavaliere. All.: Dionigi

Arbitro: Pezzuto di Lecce (Di Giacinto di Teramo e Pascarella di Nocera Inferiore; IV ufficiale Vogliacco di Bari; Var Volpi di Arezzo, Avar Del Giovane di Albano Laziale)

Reti: Pohjanpalo (P) al 38’pt, Tavsan (R) al 17’st, Pierozzi (P) al 19’st. Note: spettatori 30.868 (di cui 103 reggiani). Ammoniti Diakitè, Papetti. Angoli: 9-6. Recuperi: 1’ e 3’.