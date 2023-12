Pari da mangiarsi le mani

REGGIANA

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna (dal 18’ st Varela), Marcandalli (dal 17’ st Szyminski); Fiamozzi (dal 29’ st Gondo), Nardi (dal 18’ st Da Riva), Bianco, Libutti; Portanova, Melegoni (dal 1’ s.t. Girma); Antiste. A disp.: Sposito, Satalino, Rozzio, Lanini, Shaibu. All.: Nesta.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni (dal 37’ st Ferro), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Van De Looi, Jallow (dal 21 st Olzen); Bjarnason (dal 28’ st Bianchi), Galazzi (dal 21’ st Bertagnoli); Borrelli (dal 28’ st Moncini). A disp.: Andrenacci, Huard, Paghera, Fogliata, Papetti, Besaggio. All.: Maran.

Arbitro: Rutella di Enna (Barone-Di Giacinto). IV uomo: Baratta. VarAvar (Paterna-Minelli)

Reti: Girma al 31’ s.t., Moncini su rigore al 47’ s.t.

Note: ammoniti Nardi, Romagna, Adorni, Dickmann, Varela, Van De Looi, Bertagnoli. Espulso: Girma al 39’ st per somma di ammonizioni. Angoli 0-5. Rec 2’+ 8’. Spettatori totali: 8.793 (di cui 970 nel settore ospiti).

Rimpianti granata. Ancora una volta. C’è davvero da mangiarsi le mani per come sono andate ieri le cose con il Brescia.

Passata in vantaggio grazie alla rete di Girma dopo una bella azione costruita da Varela, la Reggiana ha visto volare via i tre punti al novantesimo. Un ingenuo fallo di Antiste su Bianchi ha regalato il calcio di rigore a Moncini, implacabile dal dischetto. Il check è durato qualche minuto: il contatto sembra esserci, ma la situazione è davvero al limite. Esattamente come in occasione dell’altro episodio chiave, questa volta a favore dei granata. Al 25’ del secondo tempo Varela viene falciato in prossimità del vertice destro dell’area di rigore. A velocità naturale sembra dentro e quindi rigore, per Rutella invece il fallo è fuori: solo punizione. Il check non suggerisce nulla di diverso e il dubbio resta. Gli episodi, in poche parole, condannano ancora una volta la squadra di Nesta, penalizzata dopo il vantaggio anche dall’espulsione di Girma. Il secondo giallo è sacrosanto perché il tackle è falloso, ma il primo affibbiato allo svizzero è fiscale. Il trequartista granata se lo becca perché prende in mano la palla su una rimessa laterale per gli avversari. Nel conto finale dei rimpianti c’è poi da aggiungere anche un palo, centrato dal solito Girma novanta secondi dopo l’inizio del secondo tempo. Di buono il ritorno di Romagna in retroguardia e la conferma di affidabilità di giocatori come Libutti e Bianco, ma il rammarico è altissimo. Il punticino serve comunque a staccarsi un attimo dalla zona playout senza dover ricorrere alla differenza reti.