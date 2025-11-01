Parla Dionigi. "Niente da fare, Girma e Reinhart sono out»

"Abbiamo archiviato in fretta la grande gioia del derby e ci siamo subito tuffati sulla sfida di Avellino, dove incontriamo una squadra che ha investito in modo importante dopo la promozione e che si sta dimostrando di categoria - questa l’analisi di Dionigi - Siamo di nuovo pronti a una gara di intensità, con molta gamba e sacrificio, nella quale dovremo essere bravi a sviluppare le nostre qualità di manovra. Troveremo un avversario che ha adottato fino a questo momento vari sistemi di gioco, abbinando fisicità e qualità tecniche". Poi un flash sulle dinamiche che porteranno a schierare un 11 titolare di un certo tipo. "Tutte le scelte fatte questa settimana sono state ragionate in funzione delle tre partite, tenendo conto della gestione delle forze e considerando le assenze. Dopo un derby giocato con tanta intensità ed energia, ora serve un altro sforzo importante. Vogliamo continuare a consolidare la nostra identità e l’unità del gruppo, con gli ottimi atteggiamenti che ho riscontrato nei ragazzi che hanno giocato, ma anche in chi è subentrato o ha sostenuto i compagni dalla panchina". Poi il focus su due nomi: "Abbiamo provato fino alla fine ad avere a disposizione Girma e Reinhart che in questi giorni stanno accelerando il percorso, ma purtroppo non ci saranno. Siamo comunque molto contenti della crescita dei giovani e anche martedì abbiamo chiuso la gara con sei under che sono il simbolo del nostro progetto".

Francesco Pioppi