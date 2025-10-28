Parla Dionigi. "Noi sfavoriti, ma spinti dal tifo»

Dionigi, la sconfitta di Monza vi ha lasciato qualche scoria? "Dispiace perché dopo il gol dell’1 a 1 potevamo sicuramente cercare di portare a casa un punto pur nella grossa emergenza che avevamo, ma adesso mi aspetto che la squadra scenda in campo nel derby con la massima determinazione possibile".

Avete avuto un calendario infernale, incontrando quasi tutte le prime della classe o comunque tante favorite, eppure siete a 12 punti. Non trova un po’ ingenerose alcune critiche? La Reggiana dovrebbe affrontare il Modena col sorriso, consapevole che gli scontri diretti inizieranno dai prossimi turni (Avellino, Entella eccetera). "Infatti penso che a questi ragazzi vadano fatti i complimenti, soprattutto per le assenze con cui stiamo convivendo fin dall’inizio. È giusto che si misurino con una squadra come il Modena, costruita per la promozione, con la testa libera. Fin qui abbiamo perso solo con Palermo, Monza e Sudtirol: le prime due sono certamente di un altro livello rispetto a noi".

Il Modena è una corazzata che vive un momento praticamente perfetto in cui anche gli episodi, come i sei rigori fischiati a favore, stanno girando tutti nel verso giusto… "Parliamo di una squadra che ha pochi punti deboli e che è sempre stata al completo. Il fatto di aver avuto così tanti rigori a favore è un dato da tenere in considerazione. Noi invece da questo punto di vista siamo un po’ in credito, qualche episodio a metà non ci è stato favorevole, tant’è che ci hanno dato un solo rigore fin qui…".

Firmerebbe per il pari? "Non è nella nostra mentalità. Noi partiamo sfavoriti, ma abbiamo il nostro pubblico che ci spingerà tantissimo e dovremo fare una partita gagliarda. Io a questo gruppo non posso dire nulla, dobbiamo continuare a produrre in fase offensiva, cercando però di migliorare il dato dei gol presi che sono un po’ troppi (14, così come le reti realizzate, ndr)".

Il ‘Città del Tricolore’ dovrà continuare ad essere un fortino: sotto la sua gestione, a cavallo delle sue stagioni, siete arrivati a sei risultati utili consecutivi. "Noi dobbiamo aggrapparci a quelle che sono le nostre certezze e le nostre armi. Sono convinto che il pubblico spingerà in maniera impressionante. Si affrontano due squadre che stanno bene fisicamente e che vengono fuori alla distanza: vedo una gara molto combattuta dal punto di vista atletico".

Lei è sbocciato calcisticamente al Modena, mentre il ds avversario Catellani nella Reggiana. Insomma ci sono tante storie dietro ad una sfida così, che emozione si prova? "Si capisce che si invecchia e il tempo passa (sorride, ndr). Ci pensi per un attimo, ma la realtà è che siamo tutti animali da campo e in quei 90 minuti non si guarda il passato, ma solo la partita. Ha un significato speciale perché dobbiamo riprendere a fare punti. In B la continuità è la cosa che conta di più perché ti dà la possibilità di lavorare serenamente".

Francesco Pioppi